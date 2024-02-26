Матч Александрия – Шахтер снова прерван из-за воздушной тревоги

Матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги «Александрия» – «Шахтер» во второй раз прерван из-за воздушной тревоги в Кировоградской области.

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Напомним, до этого из-за воздушной тревоги в связи с взлетом российского самолета МиГ-31К пришлось переносить начало игры: с 13:00 на 14:40 по киевскому времени.

Интересно, что по состоянию на 78-ю минуту поединка счет во встрече до сих пор не открыт.

Ранее пресс-служба донецкого «Шахтера» показала, чем занимаются футболисты во время воздушной тревоги.