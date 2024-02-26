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Украина. Премьер лига
26 февраля 2024, 16:43 | Обновлено 26 февраля 2024, 17:07
1649
0

Матч Александрия – Шахтер снова прерван из-за воздушной тревоги

До этого из-за тревоги было перенесено начало игры

26 февраля 2024, 16:43 | Обновлено 26 февраля 2024, 17:07
1649
0
Матч Александрия – Шахтер снова прерван из-за воздушной тревоги
ФК Шахтер

Матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги «Александрия» – «Шахтер» во второй раз прерван из-за воздушной тревоги в Кировоградской области.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Напомним, до этого из-за воздушной тревоги в связи с взлетом российского самолета МиГ-31К пришлось переносить начало игры: с 13:00 на 14:40 по киевскому времени.

Интересно, что по состоянию на 78-ю минуту поединка счет во встрече до сих пор не открыт.

Ранее пресс-служба донецкого «Шахтера» показала, чем занимаются футболисты во время воздушной тревоги.

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Источник Sport.ua
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