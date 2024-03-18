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  4. Клопп оценил влияние поражения от МЮ на его решение уйти из Ливерпуля
Англия
18 марта 2024, 10:03 |
1155
0

Клопп оценил влияние поражения от МЮ на его решение уйти из Ливерпуля

Немецкий специалист – о своих планах

18 марта 2024, 10:03 |
1155
0
Клопп оценил влияние поражения от МЮ на его решение уйти из Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о вероятном влиянии поражения от «Манчестер Юнайтед» (3:4) в матче 1/4 финала Кубка Англии на его решение об уходе из клуба будущим летом

«Решение уже принято, оно не имеет ничего общего с тем, что происходит сейчас. Мне жаль, если я не могу объяснить это понятным языком. Возможно, мне стоит попробовать сказать по-немецки, и вы переведете! Но не уверен, что получится лучше», – заявил Клопп.

Ранее сообщалось, что Юрген Клопп после матча «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» психанул, беседуя с журналистом.

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Юрген Клопп Кубок Англии по футболу Манчестер Юнайтед Ливерпуль
Источник ФК Ливерпуль
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