Клопп оценил влияние поражения от МЮ на его решение уйти из Ливерпуля

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о вероятном влиянии поражения от «Манчестер Юнайтед» (3:4) в матче 1/4 финала Кубка Англии на его решение об уходе из клуба будущим летом

«Решение уже принято, оно не имеет ничего общего с тем, что происходит сейчас. Мне жаль, если я не могу объяснить это понятным языком. Возможно, мне стоит попробовать сказать по-немецки, и вы переведете! Но не уверен, что получится лучше», – заявил Клопп.

Ранее сообщалось, что Юрген Клопп после матча «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» психанул, беседуя с журналистом.