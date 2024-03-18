Тен Хаг пришел к неожиданному выводу о силе МЮ после победы над Ливерпулем

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о возможных последствиях победы команды в матче 1/4 финала Кубка Англии с «Ливерпулем» (4:3).

«Это моя лучшая победа? У меня было еще несколько очень хороших побед, могу вам сказать. Это может стать тем моментом, когда у нас появится вера, энергия, что мы можем творить удивительные вещи. Я думаю, что если мы смогли победить «Ливерпуль» так, как мы это сделали, то мы сможем победить кого угодно», – заявил тен Хаг.

Как известно, в полуфинале розыгрыша Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Ковентри». В другой паре отношения выяснят лондонский «Челси» и «Манчестер Сити».