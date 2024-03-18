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Англия
18 марта 2024, 09:14 | Обновлено 18 марта 2024, 09:21
143
0

Тен Хаг пришел к неожиданному выводу о силе МЮ после победы над Ливерпулем

Нидерландский специалист оценил кубковый успех подопечных

18 марта 2024, 09:14 | Обновлено 18 марта 2024, 09:21
143
0
Тен Хаг пришел к неожиданному выводу о силе МЮ после победы над Ливерпулем
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о возможных последствиях победы команды в матче 1/4 финала Кубка Англии с «Ливерпулем» (4:3).

«Это моя лучшая победа? У меня было еще несколько очень хороших побед, могу вам сказать. Это может стать тем моментом, когда у нас появится вера, энергия, что мы можем творить удивительные вещи. Я думаю, что если мы смогли победить «Ливерпуль» так, как мы это сделали, то мы сможем победить кого угодно», – заявил тен Хаг.

Как известно, в полуфинале розыгрыша Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Ковентри». В другой паре отношения выяснят лондонский «Челси» и «Манчестер Сити».

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Кубок Англии по футболу Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтед Ливерпуль
Источник Sky Sports
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