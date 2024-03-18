Улучшает наследие перед уходом? Мбаппе поднялся в списке голеадоров Франции
Нападающий «ПСЖ» оформил хет-трик в игре против «Монпелье»
В воскресенье, 17 марта, в 26-м туре чемпионата Франции парижский «ПСЖ» добился на выезде крупной победы над «Монпелье» – 6:2.
Автором трех голов в ворота «Монпелье» стал форвард столичного коллектива Килиан Мбаппе.
Теперь Мбаппе занимает восьмое место в реестре лучших бомбардиров чемпионата Франции, имея 188 голов. Чтобы добиться такого показателя, Килиану пришлось провести 241 матч в Лиге 1. Форвард опередил бывшего нападающего «Лиона» и клуба «Ред Стар» Флори Ди Налло, который имеет показатель в 187 голов за 425 матчей.
Одной позицией выше Мбаппе сейчас находится экс-форвард «Нима», «Ниццы» и «Расинга» Йожеф Уйлаки – 190 голов в 438 матчах. Лучшим бомбардиром в истории французской Лиги 1 остается Делио Оннис с 299 голами.
Как известно, Килиан Мбаппе будущим летом может покинуть «ПСЖ» и станет игроком мадридского «Реала».
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