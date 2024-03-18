Франция18 марта 2024, 00:43 | Обновлено 18 марта 2024, 01:27
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Хет-трик Мбаппе. ПСЖ отгрузил 6 мячей в ворота Монпелье
«ПСЖ» лидирует в Лиге 1, набрав 59 очков, «Монпелье» занимает 14-ю позицию
18 марта 2024, 00:43 | Обновлено 18 марта 2024, 01:27
78
0
В матче 26-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» на выезде разгромил «Монпелье» со счетом 6:2.
У гостей хет-трик оформил форвард Килиан Мбаппе, также отличились Витинья, Ли Кан Ин и Нуну Мендеш.
У хозяев поля голы забили Арно Норден и Тежи Саванье.
«ПСЖ» лидирует в Лиге 1 (59 очков), «Монпелье» занимает 14-ю позицию (26 очков)
Лига 1. 26-й тур, 17 марта
Монпелье – ПСЖ – 2:6
Голы: Норден, 30, Саванье, 45 (пен) – Витинья, 14, Мбаппе, 22, 50, 63, Ли Кан Ин, 53, Нуну Мендеш, 89
Видео голов и обзор матча
События матча
89’
ГОЛ ! Мяч забил Нуно Мендеш (ПСЖ).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Ли Кан Ин (ПСЖ).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
45’ +2
ГОЛ ! С пенальти забил Тежи Саванье (Монпелье).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Арно Норден (Монпелье).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Витор Феррейра (ПСЖ).
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