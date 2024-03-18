Хет-трик Мбаппе. ПСЖ отгрузил 6 мячей в ворота Монпелье

В матче 26-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» на выезде разгромил «Монпелье» со счетом 6:2.

У гостей хет-трик оформил форвард Килиан Мбаппе, также отличились Витинья, Ли Кан Ин и Нуну Мендеш.

У хозяев поля голы забили Арно Норден и Тежи Саванье.

«ПСЖ» лидирует в Лиге 1 (59 очков), «Монпелье» занимает 14-ю позицию (26 очков)

Лига 1. 26-й тур, 17 марта

Монпелье – ПСЖ – 2:6

Голы: Норден, 30, Саванье, 45 (пен) – Витинья, 14, Мбаппе, 22, 50, 63, Ли Кан Ин, 53, Нуну Мендеш, 89

Видео голов и обзор матча