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Франция
18 марта 2024, 05:42 | Обновлено 18 марта 2024, 05:51
59
0

Чемпионат Франции. Марсель снова буксует, Лилль и Монако потеряли очки

Бывший соперник «Шахтера» уступил «Ренну»

18 марта 2024, 05:42 | Обновлено 18 марта 2024, 05:51
59
0
Чемпионат Франции. Марсель снова буксует, Лилль и Монако потеряли очки
Getty Images/Global Images Ukraine

17 марта завершился 26-й тур Лиги 1. «Марсель» после серии из трех побед в Лиге 1 уступил. Обидчиком выступил «Ренн».

Достаточно неожиданно смотрятся и ничьи «Монако» и «Лилля», которые играли не против самых сильных оппонентов.

Главный аутсайдер чемпионата «Клермон» одолел «Гавр» и вернулся в гонку за сохранение прописки. Ещё в одном поединке дня «Реймс» дожал «Мец».

Чемпионат Франции. 26-й тур. 17 марта

Брест – Лилль – 1:1

Голы: Сатриано (79) – Дэвид (67)

Монако – Лорьян – 2:2

Голы: Менди (27, автогол), Фофана (60) – Синго (1, автогол), Бакайоко (90+5)

Удаление: Айегун (Лорьян, 90)

Клермон – Гавр – 2:1

Голы: Сарачевич (12, 45+ 5 пенальти) – Айю (45+1)

Удаление: Рашани (Клермон, 30)

Реймс – Мец – 2:1

Голы: Диаките (3), Ито (79) – Атта (14)

Ренн – Марсель – 2:0

Голы: Терье (21), Буриго (77, пенальти)

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Источник Sport.ua
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