Чемпионат Франции. Марсель снова буксует, Лилль и Монако потеряли очки
Бывший соперник «Шахтера» уступил «Ренну»
17 марта завершился 26-й тур Лиги 1. «Марсель» после серии из трех побед в Лиге 1 уступил. Обидчиком выступил «Ренн».
Достаточно неожиданно смотрятся и ничьи «Монако» и «Лилля», которые играли не против самых сильных оппонентов.
Главный аутсайдер чемпионата «Клермон» одолел «Гавр» и вернулся в гонку за сохранение прописки. Ещё в одном поединке дня «Реймс» дожал «Мец».
Чемпионат Франции. 26-й тур. 17 марта
Брест – Лилль – 1:1
Голы: Сатриано (79) – Дэвид (67)
Монако – Лорьян – 2:2
Голы: Менди (27, автогол), Фофана (60) – Синго (1, автогол), Бакайоко (90+5)
Удаление: Айегун (Лорьян, 90)
Клермон – Гавр – 2:1
Голы: Сарачевич (12, 45+ 5 пенальти) – Айю (45+1)
Удаление: Рашани (Клермон, 30)
Реймс – Мец – 2:1
Голы: Диаките (3), Ито (79) – Атта (14)
Ренн – Марсель – 2:0
Голы: Терье (21), Буриго (77, пенальти)
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Карлос прервал бешенный винстрик Янника, Томми Пол не сумел наказать «нейтрала»
Наставник «Атлетико» посетовал, что у команды был сложный матч накануне