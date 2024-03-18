Чемпионат Франции. Марсель снова буксует, Лилль и Монако потеряли очки

17 марта завершился 26-й тур Лиги 1. «Марсель» после серии из трех побед в Лиге 1 уступил. Обидчиком выступил «Ренн».

Достаточно неожиданно смотрятся и ничьи «Монако» и «Лилля», которые играли не против самых сильных оппонентов.

Главный аутсайдер чемпионата «Клермон» одолел «Гавр» и вернулся в гонку за сохранение прописки. Ещё в одном поединке дня «Реймс» дожал «Мец».

Чемпионат Франции. 26-й тур. 17 марта

Брест – Лилль – 1:1

Голы: Сатриано (79) – Дэвид (67)

Монако – Лорьян – 2:2

Голы: Менди (27, автогол), Фофана (60) – Синго (1, автогол), Бакайоко (90+5)

Удаление: Айегун (Лорьян, 90)

Клермон – Гавр – 2:1

Голы: Сарачевич (12, 45+ 5 пенальти) – Айю (45+1)

Удаление: Рашани (Клермон, 30)

Реймс – Мец – 2:1

Голы: Диаките (3), Ито (79) – Атта (14)

Ренн – Марсель – 2:0

Голы: Терье (21), Буриго (77, пенальти)

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