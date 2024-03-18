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Чемпионат Европы
18 марта 2024, 02:23 | Обновлено 18 марта 2024, 02:28
86
0

КАРАВАЕВ: «Уверен, что в матче с Боснией каждый покажет свой максимум»

Ветеран сборной обещает максимальную самоотдачу от каждого игрока сборной Украины

18 марта 2024, 02:23 | Обновлено 18 марта 2024, 02:28
86
0
КАРАВАЕВ: «Уверен, что в матче с Боснией каждый покажет свой максимум»
УАФ. Александр Караваев

Универсальный игрок сборной Украины по футболу Александр Караваев отметил, что сейчас наставник команды Сергей Ребров призывает не обращать внимание на провокативные комментарии футболистов и представителей сборной Боснии и Герцеговины. Игроки должны дать ответ на футбольном поле.

«Мне очень понравилось, когда на теории главный тренер нам сказал, что есть много высказываний со стороны соперников, но мы все покажем на футбольном поле, а потом уже будем говорить что-то в ответ.

А то, что мы будем настроены психологически, эмоционально, физически, тактически больше чем на 100% – я уверен. Я отталкиваюсь от той атмосферы, которая есть у нас в команде, в быту, на тренировках. Уверен, что каждый покажет свой максимум» – сказал Караваев.

Матч Босния и Герцеговина – Украина состоится 21 марта в 21:45 по киевскому времени.

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Источник Sport.ua
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