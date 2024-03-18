Чемпионат Португалии. Спортинг забил 6 голов Боавиште

В рамках 26-го тура чемпионата Португалии «Спортинг» дома разобрался с «Боавиштой». Подопечные Рубена Аморима забили оппонентам шесть голов. Символично, но счет в матче открыли именно гости.

«Арока» на выезде минимально уступила «Морейренсе». Защитник гостей Богдан Милованов всю игру просидел в запасе.

«Витория Гимараеш» в тяжелом матче одолела «Шавеш». Успех позволил им закрепиться на пятом месте в турнирной таблице.

Чемпионат Португалии. 26-й тур. 17 марта

Спортинг – Боавишта – 6:1

Голы: Дьекереш (45, 68, 79 пен), Паулиньо (54, 90+5), Сантуш (88) – Макута (3)

Видео будет позже.

Морейренсе – Арока – 1:0

Гол: Инфанде (10)

Шавеш – Витория – 1:2

Голы: Эрнандес (23) – Педро Силва (20), Тиагу Силва (63, пенальти)

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