Чемпионат Португалии. Спортинг забил 6 голов Боавиште
«Львы» обошли «Бенфику»
В рамках 26-го тура чемпионата Португалии «Спортинг» дома разобрался с «Боавиштой». Подопечные Рубена Аморима забили оппонентам шесть голов. Символично, но счет в матче открыли именно гости.
«Арока» на выезде минимально уступила «Морейренсе». Защитник гостей Богдан Милованов всю игру просидел в запасе.
«Витория Гимараеш» в тяжелом матче одолела «Шавеш». Успех позволил им закрепиться на пятом месте в турнирной таблице.
Чемпионат Португалии. 26-й тур. 17 марта
Спортинг – Боавишта – 6:1
Голы: Дьекереш (45, 68, 79 пен), Паулиньо (54, 90+5), Сантуш (88) – Макута (3)
Видео будет позже.
Морейренсе – Арока – 1:0
Гол: Инфанде (10)
Шавеш – Витория – 1:2
Голы: Эрнандес (23) – Педро Силва (20), Тиагу Силва (63, пенальти)
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