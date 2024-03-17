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Испания
17 марта 2024, 23:50 |
1474
0

Анчелотти провел разговор с кипером Реала и указал на плохую игру

Кепа покинет королевский клуб летом

17 марта 2024, 23:50 |
1474
0
Анчелотти провел разговор с кипером Реала и указал на плохую игру
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Испанский вратарь Кепа Аррисабалага проиграл конкуренцию украинцу Андрею Лунину за место в стартовом составе «Реала» и последние 11 матчей провел на скамье для запасных.

Сообщается, что в ближайшее время, после возвращения Тибо Куртуа, Кепа станет «третьим номером» в команде. Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти лично сообщил испанцу эту неприятную новость и указал ему на плохую игру, из-за которой он и проиграл конкуренцию за место в стартовой ротации как в «королевском клубе», так и в лондонском «Челси».

Отмечается, что «Реал» уже точно решил, что Кепа покинет команду после завершения сезона.

Ранее сообщалось, что «Челси» может рассмотреть продажу Кепы в саудовский клуб.

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Кепа Аррисабалага Карло Анчелотти Андрей Лунин Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник Realmadridexclusivo
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