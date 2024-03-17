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  4. Четырехкратный чемпион АПЛ расхвалил Мудрика после матча с Лестером
Англия
17 марта 2024, 23:04 |
1832
1

Четырехкратный чемпион АПЛ расхвалил Мудрика после матча с Лестером

Мартин Киоун высказался об украинском вингере

17 марта 2024, 23:04 |
1832
1
Четырехкратный чемпион АПЛ расхвалил Мудрика после матча с Лестером
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

17 марта состоялся четвертьфинальный матч Кубка Англии между командами «Челси» и «Лестер». Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу лондонцев.

Украинский вингер столичного клуба Англии Михаил Мудрик вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 78-й на Чуквуэмеку.

Бывший игрок лондонского «Арсенала» и сборной Англии Мартин Киоун, являющийся четырехкратным чемпионом АПЛ, остался в восторге от игры Мудрика в этом матче.

«Михаил Мудрик сегодня очень хорошо сыграл. Наверное, это одна из лучших его игр, которую я видел в футболке «Челси», – признался Киоун.

В этом сезоне Мудрик провел 30 матчей, в которых забил шесть голов и отдал три результативных передачи.

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Мартин Киоун Кубок Англии по футболу Лестер Михаил Мудрик Челси Челси - Лестер
Источник The Chelsea Chronicle
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Комментарии 1
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Микола Захарченко
Мишко в цьому матчі , на подив непогано зіграв у відборі . В атаці ж здалося , що партнери його ігнорують  та й мало взаєморозуміння , тільки Палмер виділявся розумними діями .
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