Четырехкратный чемпион АПЛ расхвалил Мудрика после матча с Лестером

17 марта состоялся четвертьфинальный матч Кубка Англии между командами «Челси» и «Лестер». Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу лондонцев.

Украинский вингер столичного клуба Англии Михаил Мудрик вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 78-й на Чуквуэмеку.

Бывший игрок лондонского «Арсенала» и сборной Англии Мартин Киоун, являющийся четырехкратным чемпионом АПЛ, остался в восторге от игры Мудрика в этом матче.

«Михаил Мудрик сегодня очень хорошо сыграл. Наверное, это одна из лучших его игр, которую я видел в футболке «Челси», – признался Киоун.

В этом сезоне Мудрик провел 30 матчей, в которых забил шесть голов и отдал три результативных передачи.