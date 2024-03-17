Четырехкратный чемпион АПЛ расхвалил Мудрика после матча с Лестером
Мартин Киоун высказался об украинском вингере
17 марта состоялся четвертьфинальный матч Кубка Англии между командами «Челси» и «Лестер». Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу лондонцев.
Украинский вингер столичного клуба Англии Михаил Мудрик вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 78-й на Чуквуэмеку.
Бывший игрок лондонского «Арсенала» и сборной Англии Мартин Киоун, являющийся четырехкратным чемпионом АПЛ, остался в восторге от игры Мудрика в этом матче.
«Михаил Мудрик сегодня очень хорошо сыграл. Наверное, это одна из лучших его игр, которую я видел в футболке «Челси», – признался Киоун.
В этом сезоне Мудрик провел 30 матчей, в которых забил шесть голов и отдал три результативных передачи.
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