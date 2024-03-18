Стала известна оценка Трубина за clean sheet в победном матче Бенфики

17 марта состоялся матч 26-го тура чемпионата Португалии по футболу, в котором «Бенфика» минимально победила клуб «Каза Пия» (1:0).

Страж ворот «Бенфики» Анатолий Трубин вышел сегодня в стартовом составе и уберег ворота на замке. Украинский вратарь совершил три сейва и провел свой 15-й «сухой матч» в этом сезоне. За свое выступление Трубин получил от статистического портала WhoScored оценку 7.2 балла.

Главным героем поединка стал 19-летний полузащитник «Бенфики» Жоау Невеш, получивший от WhoScored самую высокую оценку в матче – 7.7. баллов.



Оценки матча Каза Пия – Бенфика