Стала известна оценка Трубина за clean sheet в победном матче Бенфики
Украинский вратарь провел 15-й сухой матч в этом сезоне
17 марта состоялся матч 26-го тура чемпионата Португалии по футболу, в котором «Бенфика» минимально победила клуб «Каза Пия» (1:0).
Страж ворот «Бенфики» Анатолий Трубин вышел сегодня в стартовом составе и уберег ворота на замке. Украинский вратарь совершил три сейва и провел свой 15-й «сухой матч» в этом сезоне. За свое выступление Трубин получил от статистического портала WhoScored оценку 7.2 балла.
Главным героем поединка стал 19-летний полузащитник «Бенфики» Жоау Невеш, получивший от WhoScored самую высокую оценку в матче – 7.7. баллов.
Оценки матча Каза Пия – Бенфика
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