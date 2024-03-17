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Испания
17 марта 2024, 21:45 | Обновлено 17 марта 2024, 22:06
231
0

Центральный матч тура. Стартовые составы: Атлетико против Барселоны

Игра пройдет на поле стадиона «Ванда Метрополитано» в Мадриде

17 марта 2024, 21:45 | Обновлено 17 марта 2024, 22:06
231
0
Центральный матч тура. Стартовые составы: Атлетико против Барселоны
ФК Атлетико Мадрид

Вечером 17 марта состоится матч 29-го тура чемпионата Испании, в котором встретятся мадридский «Атлетико» и «Барселона».

Игра пройдет на поле стадиона «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Центральный матч тура. Стартовые составы: Атлетико против Барселоны

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Барселона Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Атлетико - Барселона стартовые составы
Источник Sport.ua
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