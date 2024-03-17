Вечером 17 марта состоится матч 29-го тура чемпионата Испании, в котором встретятся мадридский «Атлетико» и «Барселона».

Игра пройдет на поле стадиона «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

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Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Центральный матч тура. Стартовые составы: Атлетико против Барселоны