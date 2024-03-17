Испания17 марта 2024, 21:45 | Обновлено 17 марта 2024, 22:06
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Центральный матч тура. Стартовые составы: Атлетико против Барселоны
Игра пройдет на поле стадиона «Ванда Метрополитано» в Мадриде
17 марта 2024, 21:45 | Обновлено 17 марта 2024, 22:06
231
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Вечером 17 марта состоится матч 29-го тура чемпионата Испании, в котором встретятся мадридский «Атлетико» и «Барселона».
Игра пройдет на поле стадиона «Ванда Метрополитано» в Мадриде.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Центральный матч тура. Стартовые составы: Атлетико против Барселоны
🚨 TEAM NEWS 🚨 pic.twitter.com/B8cOR8R6HH— Atlético de Madrid (@atletienglish) March 17, 2024
🚨 BARÇA XI 🚨#AtletiBarça pic.twitter.com/4YTb8WuW2Y— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 17, 2024
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