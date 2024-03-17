17 марта состоялся матч 1/4 финала Кубка Англии между командами «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

Поединок прошел на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Основное время игры завершилось со счетом 2:2. В овертаймайх «красные дьяволы» вырвали победу – 4:3.

Героем встречи стал 21-летний форвард из Кот-д'Ивуара Амад Диалло, который и принес викторию хозяевам на 120+1-й минуте.

В кадр попали эмоции главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа после пропущенного гола.

ФОТО. Лицо Клоппа после пропущенного гола от Ман Юнайтед в Кубке на 120+1-й