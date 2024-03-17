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Англия
17 марта 2024, 22:01 |
2650
1

ФОТО. Лицо Клоппа после пропущенного гола от Ман Юнайтед в Кубке на 120+1-й

17 марта «красные дьяволы» выбили «скаузеров» из Кубка Англии

17 марта 2024, 22:01 |
2650
1
ФОТО. Лицо Клоппа после пропущенного гола от Ман Юнайтед в Кубке на 120+1-й
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

17 марта состоялся матч 1/4 финала Кубка Англии между командами «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

Поединок прошел на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Основное время игры завершилось со счетом 2:2. В овертаймайх «красные дьяволы» вырвали победу – 4:3.

Героем встречи стал 21-летний форвард из Кот-д'Ивуара Амад Диалло, который и принес викторию хозяевам на 120+1-й минуте.

В кадр попали эмоции главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа после пропущенного гола.

ФОТО. Лицо Клоппа после пропущенного гола от Ман Юнайтед в Кубке на 120+1-й

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Источник Sport.ua
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alex55
так ему и надо. самоуверенный тип.
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