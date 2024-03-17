Стала известна оценка Яремчука за проигранный матч Валенсии в Ла Лиге
17 марта «летучие мыши» проиграли «Вильярреалу» 0:1 в 29-м туре чемпионата Испании
17 марта состоялся матч 29-го тура Ла Лиги между командами «Вильярреал» и «Валенсия». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «желтой субмарины».
Украинский форвард «летучих мышей» Роман Яремчук вышел в стартовом составе и отыграл 71 минуту, после чего был заменен на Франа Переса.
После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.0 баллов.
Лучшим игроком поединка стал голкипер гостей Гиорги Мамардашвили (8.5).
Оценки WhoScored за матч Вильярреал – Валенсия – 1:0
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