Стала известна оценка Яремчука за проигранный матч Валенсии в Ла Лиге

17 марта состоялся матч 29-го тура Ла Лиги между командами «Вильярреал» и «Валенсия». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «желтой субмарины».

Украинский форвард «летучих мышей» Роман Яремчук вышел в стартовом составе и отыграл 71 минуту, после чего был заменен на Франа Переса.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.0 баллов.

Лучшим игроком поединка стал голкипер гостей Гиорги Мамардашвили (8.5).

Оценки WhoScored за матч Вильярреал – Валенсия – 1:0