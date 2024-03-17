Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стала известна оценка Яремчука за проигранный матч Валенсии в Ла Лиге
Испания
17 марта 2024, 19:52 |
898
0

Стала известна оценка Яремчука за проигранный матч Валенсии в Ла Лиге

17 марта «летучие мыши» проиграли «Вильярреалу» 0:1 в 29-м туре чемпионата Испании

17 марта 2024, 19:52 |
898
0
Стала известна оценка Яремчука за проигранный матч Валенсии в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

17 марта состоялся матч 29-го тура Ла Лиги между командами «Вильярреал» и «Валенсия». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «желтой субмарины».

Украинский форвард «летучих мышей» Роман Яремчук вышел в стартовом составе и отыграл 71 минуту, после чего был заменен на Франа Переса.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.0 баллов.

Лучшим игроком поединка стал голкипер гостей Гиорги Мамардашвили (8.5).

Оценки WhoScored за матч Вильярреал – Валенсия – 1:0

По теме:
Летучие мыши не потопили субмарину. Вильярреал обыграл Валенсию с Яремчуком
Ниже, чем у Стерлинга. Стала известна оценка Мудрика за матч Челси в Кубке
Стала известна оценка Малиновского за 26 минут в матче Ювентус – Дженоа
Гиорги Мамардашвили Роман Яремчук WhoScored оценки Валенсия Вильярреал Вильярреал - Валенсия Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Роман ГРИГОРЧУК: «Столько трагических событий... Нужно быть сильными»
Футбол | 17 марта 2024, 16:17 6
Роман ГРИГОРЧУК: «Столько трагических событий... Нужно быть сильными»
Роман ГРИГОРЧУК: «Столько трагических событий... Нужно быть сильными»

Одесса постоянно находится под обстрелами российских террористов

Тренер Жироны высказался о фиаско против Хетафе и оценил игру Довбика
Футбол | 17 марта 2024, 07:02 5
Тренер Жироны высказался о фиаско против Хетафе и оценил игру Довбика
Тренер Жироны высказался о фиаско против Хетафе и оценил игру Довбика

Артем не может отличиться голом в восьмом матче подряд

Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
Футбол | 17.03.2024, 00:12
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
Лунин обратился к Анчелотти после победного матча в Ла Лиге. Что сказал?
Футбол | 17.03.2024, 07:40
Лунин обратился к Анчелотти после победного матча в Ла Лиге. Что сказал?
Лунин обратился к Анчелотти после победного матча в Ла Лиге. Что сказал?
ВИДЕО. Как Рэшфорд мог выбить Ливерпуль на 90+4-й. Он не забил 100% момент
Футбол | 17.03.2024, 19:47
ВИДЕО. Как Рэшфорд мог выбить Ливерпуль на 90+4-й. Он не забил 100% момент
ВИДЕО. Как Рэшфорд мог выбить Ливерпуль на 90+4-й. Он не забил 100% момент
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Букмекеры назвали фаворита Лиги чемпионов после жеребьевки 1/4 финала
Букмекеры назвали фаворита Лиги чемпионов после жеребьевки 1/4 финала
15.03.2024, 19:45 5
Футбол
Украина попала в 4-ю корзину посева для футбольного турнира Олимпиады 2024
Украина попала в 4-ю корзину посева для футбольного турнира Олимпиады 2024
16.03.2024, 15:40 2
Футбол
Бывший соперник Фьюри сделал прогноз на его бой с Усиком
Бывший соперник Фьюри сделал прогноз на его бой с Усиком
16.03.2024, 18:04 2
Бокс
Игрок, отказавшийся от паспорта Украины, вызван в сборную Польши
Игрок, отказавшийся от паспорта Украины, вызван в сборную Польши
16.03.2024, 11:36 11
Футбол
ВИДЕО. Лунин пропустил от Осасуны уже на 7-й минуте матча
ВИДЕО. Лунин пропустил от Осасуны уже на 7-й минуте матча
16.03.2024, 17:40
Футбол
Йоханнес Бё – победитель сезона КМ. Прима и Пидручный не финишировали
Йоханнес Бё – победитель сезона КМ. Прима и Пидручный не финишировали
17.03.2024, 00:22 9
Биатлон
Главный тренер топовой сборной оценил шансы Украины пробиться на Евро-2024
Главный тренер топовой сборной оценил шансы Украины пробиться на Евро-2024
15.03.2024, 20:23 1
Футбол
Бойкот прекращен. Заря жестоко наказала лидеров за невыход на игру с Динамо
Бойкот прекращен. Заря жестоко наказала лидеров за невыход на игру с Динамо
16.03.2024, 22:13 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем