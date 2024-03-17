Георгий СУДАКОВ: Ювентус играет 3-5-2. Немного нестандартная схема для меня

21-летний украинский футболист донецкого «Шахтера» Георгий Судаков рассказал, как отреагировал на интерес итальянских клубов:

«Когда началась эта ситуация с Ювентусом, Наполи, я стал смотреть Ювентус. Я просто видел, в какой футбол они играют – как раз 3-5-2. Немного нестандартная схема для меня.

Но я же говорю – ты хочешь в первую очередь перейти на тот уровень, и не может такого быть, что ты только играть 4-3-3 или 4-4-2 и все. Ты должен быть креативным футболистом, универсальным, перестраиваться.

Если мне сегодня скажут играть справа в защите – я там должен играть. Если скажут центрального нападающего – я должен перестроиться и там играть. Ты должен учиться каждый день. Сейчас такой футбол. Вот как Гвардиола – футболист у него может играть центрального нападающего, затем правого защитника. Он ставит куда-нибудь футболистов и по всему полю они могут играть», – сказал Судаков.

Георгий также прокомментировал свою трансферную стоимость.