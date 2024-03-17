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  4. Георгий СУДАКОВ: Ювентус играет 3-5-2. Немного нестандартная схема для меня
Украина. Премьер лига
17 марта 2024, 18:57 |
438
2

Георгий СУДАКОВ: Ювентус играет 3-5-2. Немного нестандартная схема для меня

Украинский футболист «Шахтера» рассказал, как реагировал на интерес клубов Серии А

17 марта 2024, 18:57 |
438
2
Георгий СУДАКОВ: Ювентус играет 3-5-2. Немного нестандартная схема для меня
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

21-летний украинский футболист донецкого «Шахтера» Георгий Судаков рассказал, как отреагировал на интерес итальянских клубов:

«Когда началась эта ситуация с Ювентусом, Наполи, я стал смотреть Ювентус. Я просто видел, в какой футбол они играют – как раз 3-5-2. Немного нестандартная схема для меня.

Но я же говорю – ты хочешь в первую очередь перейти на тот уровень, и не может такого быть, что ты только играть 4-3-3 или 4-4-2 и все. Ты должен быть креативным футболистом, универсальным, перестраиваться.

Если мне сегодня скажут играть справа в защите – я там должен играть. Если скажут центрального нападающего – я должен перестроиться и там играть. Ты должен учиться каждый день. Сейчас такой футбол. Вот как Гвардиола – футболист у него может играть центрального нападающего, затем правого защитника. Он ставит куда-нибудь футболистов и по всему полю они могут играть», – сказал Судаков.

Георгий также прокомментировал свою трансферную стоимость.

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Георгий Судаков Шахтер Донецк Ювентус Наполи
Источник Трендец
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Комментарии 2
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avk2307
Чому спорт.юа ніколи не друкує що сказав Ювентус, Наплі, Арсенал, МС про Судакова?
Ну цікаво ж...
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+5
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