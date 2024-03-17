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  4. Георгий СУДАКОВ: «Не я же себе ценник ставлю. Шахтер хочет больше»
Украина. Премьер лига
17 марта 2024, 17:25 |
586
0

Георгий СУДАКОВ: «Не я же себе ценник ставлю. Шахтер хочет больше»

Игрок понимает, почему его не продали за 40 миллионов

17 марта 2024, 17:25 |
586
0
Георгий СУДАКОВ: «Не я же себе ценник ставлю. Шахтер хочет больше»
ФК Шахтер. Георгий Судаков

Хавбек «Шахтера» Георгий Судаков не видит проблем в том, что клуб не продал его за 40 миллионов евро, хотя уже получал подобное предложение.

«Самое главное, я не могу сказать проблема, а ситуация, что не я же себе ценник ставил. Это ведь не я за себя прошу такие деньги. Кто-то смеется, когда говорят, что за него должны заплатить 50 миллионов или больше. Если уже отказали предложения на 40 миллионов, то тогда я уже сам начинаю верить в это: должны заплатить – а как по-другому? И была похожая ситуация с Мудриком, когда все говорили: «Как его не продали за 30 миллионов?», а он через полгода ушел за 70 плюс бонусы 30 миллионов»

«Я, в принципе, согласен, но в наше время, и насколько вообще выросли цены… Ты, условно, не знаешь какого-нибудь молодого футболиста, а он переходит за 40 миллионов, за 50. Условно, купил «Челси» Лавиа из «Саутгемтона». Он пару матчей сыграл за сборную, до этого провел 20 игр за «Саутгемптон», занявший последнее место. Его купили за 40 миллионов. Наши руководители приводят пример, что у нас же Судаков в течение двух лет играет в сборной, в Лиге чемпионов – и вы хотите такую же сумму? Нет, давайте больше»

«Они просто сравнивают сразу, за каких футболистов отдают какие деньги, и хотят на этом заработать больше. Мне приятно, что они во мне видят более сильного футболиста по цене, чем предлагают», – сказал Судаков.

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Источник Трендец
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