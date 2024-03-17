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Украина. Премьер лига
17 марта 2024, 18:21 |
1126
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Демарш Зари, кризис Полесья и Металлиста 1925, спасение Кривбасса

Самые интересные события 21-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре

17 марта 2024, 18:21 |
1126
1
Демарш Зари, кризис Полесья и Металлиста 1925, спасение Кривбасса
ФК Металлист 1925

Из-за форсирования подготовки национальной сборной к матчу плей-офф Евро-2024 против сборной Боснии и Герцеговины, отчетный тур УПЛ был растянут почти на неделю. Начался во вторник, матчами с участием трех базовых коллективов сборной Украины – «Динамо», «Шахтера» и «Днепра-1». А завершился в воскресенье.

«Горняки» и динамовцы добыли синхронные победы – по 2:0. Одержал победу и «Кривбасс». Скорее всего, именно эти три команды и разыграют медальный пьедестал.

Очередная осечка «Полесья»: отставка Калитвинцева пока что не повлияла позитивно на житомирян. Как пока что не влияет позитивно на «Металлист 1925» назначение на тренерский мостик Скрипника.

Демарш тура

ФК Заря

Перед матчем против «Динамо» в СМИ появилась информация о том, что футболисты «Зари» намерены бойкотировать поединок. Якобы из-за имеющихся долгов клуба перед игроками. Руководство «Зари» официально опровергло слухи, заявив, что игра против «бело-синих» состоится.

И она действительно состоялась. Однако луганчане вышли резервным составом. Даже полурезервным: юниоры плюс легионеры. Стало быть, относительно долгов все не так чисто, как заверяют боссы клуба.

Ну, а сам матч интересным не получился: уж слишком неравными оказались силы. «Динамо» добыло уверенную победу.

Отмазки тура

Ассистент наставника «Зари» Юрия Коваля -– Младен Бартулович – после игры против «Динамо» так и не смог ответить на, казалось, самые простые и актуальные вопросы. В частности, когда его спросили, «Где все украинцы основного состава», он пошел в игнор: «Пожалуйста, вопросы по матчу». «Ну, так это и есть вопрос по матчу». «Есть разные причины. Некоторые игроки у «Динамо» арендованные. Такой вот состав получился у нас. А что касается Герреро, то перед отъездом он плохо себя почувствовал».

Угловой тура

ЛНЗ сравнял счет в матче против «Днепра-1» после безупречного розыгрыша углового удара. Рыбалка сделал передачу от углового флажка с левого фланга на ближнюю штангу. Там был начеку Бар, который переправил мяч на дальнюю стойку, на Салиху. Тот забивал уже в пустые ворота.

Объяснение тура

После игры против «Миная», завершившейся уверенной победой «Шахтера», главного тренера «горняков» Марино Пушича спросили относительно Чигринского, которого не оказалось в заявке команды на весеннюю часть сезона. На вопрос, существенная ли это потеря, Пушич ответил так: «Скажу честно, я не ожидал такого вопроса, потому что Чигринский отсутствовал уже длительный период из-за травмы, а потом он не мог вернуться в межсезонье. Но я могу вам кое-что сказать о нем: он очень хороший человек, отличный игрок с невероятной карьерой – и мы все должны это уважать. И я очень его уважаю, потому что все время, пока он был не травмирован и играл и тренировался с нами, он всегда был с командой. Фантастический командный игрок».

Стык тура

Очень жесткий момент случился в конце первого тайма матча «Александрия» – «Ворскла». Полузащитник хозяев поля Мартынюк очень резко встретил форварда гостей Степанюка. Оба получили сильные рассечения. И если Мартынюку перемотали голову, и он дальше продолжил игру (его заменили в середине второго тайма), то Степанюк на вторую половину встречи уже не вышел.

Разгром тура

Вряд ли кто-то мог предвидеть подобное. Но оно случилось. «Рух» на выезде разгромил «Металлист 1925» - 4:1. Показательно, что все свои голы львовяне забили за 19 минут. Еще до конца первого тайма закрыв вопрос о победителе. В начале второго тайма «Рух» оказался в меньшинстве – был удален Роман. Но харьковчанам это мало помогло: они сподобились лишь на один мяч престижа.

Откровение тура

После разгромного поражения от «Руха» главный тренер «Металлиста 1925» Виктор Скрипник не стал ходить вокруг да около: «Как мы играли первый тайм, то все по делу. Когда поняли, как надо играть, то уже было поздно. Имеем то, что имеем. Никто не ждал от нас, что мы должны феерить. «Рух» мощная команда, которая борется за еврокубки, ребята играют много лет вместе. Все по делу».

Дебют тура

На игру против «Оболони» «Полесье» готовилось под руководством нового главного тренера. Вместо отправленного в отставку (или ушедшего добровольно) Юрия Калитвинцева, тренерский мостик житомирского коллектива занял новый-старый наставник Сергей Шищенко.

ФК Полесье. Сергей Шищенко

Однако смена на тренерском мостике не дала команде должного импульса. «Полесье» снова проиграло. Один из недавних лидеров сезона не выигрывает уже семь матчей подряд.

А «Оболонь», тем временем, добыла первую победу после девяти неудачных поединков.

Гол тура

Полузащитник «Оболони» Черненко отметился красивым забитым мячом в игре против «Полесья». Руслану удался очень точный удар из-за пределов штрафной площади – прямо в верхний угол ворот Бойко. Без шансов для кипера.

Скандал тура

После матча против «Оболони» наставник «Полесья» Сергей Шищенко не пришел на пресс-конференцию. Почему? Один из сотрудников житомирского клуба ответил на этот вопрос вот так: «А на**я идти на пресс-конференцию, если нас там обматерят»? И действительно: а на**я?

Развязка тура

«Кривбасс» победил «Колос» на пятой добавленной ко времени второго тайма минуте. До этого все попытки хозяев пробить Фесюна были тщетными. Но с ударом Бизимана Кирилл не справился. Подопечные Вернидуба остаются в чемпионской гонке.

Стабильность тура

Единственным светлым пятном нынешнего «Вереса» является форвард Мрвальевич, который пришел в команду во время зимнего перерыва. Черногорец снова отличился за «народную команду» – в этот раз в игре против «Черноморца». В активе Марко – уже три гола в четырех «весенних» матчах «Вереса».

Символическая сборная тура

Шевченко – Сыч, Попов, Азаров – Ковалец, Черненко – Плюман, Кевин, Квасница, – Бизимана, Мрвальевич.

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статьи эксклюзив обзор тура УПЛ
Источник Sport.ua
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Фанькин кот
Зато родной Шахтёр на первом месте! И это главное!
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