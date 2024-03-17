Играли 104 минуты! У Вест Хэма отменили гол на 90+7 в матче с Астон Виллой
Игра завершилась со счетом 1:1, у «молотобойцев» дважды VAR отменил взятие ворот...
17 марта состоялся матч 29-го тура АПЛ между командами «Вест Хэм» и «Астон Виллой». Игра завершилась со счетом 1:1.
Счет в поединке на 29-й минуте открыл Майкл Антонио. У гостей на 79-й забил Николо Дзаньоло.
Интересно, что к основному времени встречи арбитр добавил 7 минут, но в итоге просвистел только на 104-й!
Все из-за того, что на 90+7-й Джаррод Боуэн отправил мяч в сетку ворот гостей, но в итоге, благодаря видеоповтору, рефери увидел игру рукой.
Кроме того, что на 49-й Антонио мог оформить дубль, но его взятие ворот также отменили из-за игры рукой после просмотра VAR.
Сейчас «Вест Хэм» занимает 7-е место в таблице чемпионата Англии с 44 очками. У «Астон Виллы» 56 пунктов и 4-я позиция.
АПЛ. 29-й тур. 17 марта
Вест Хэм – Астон Вилла – 1:1
Голы: Антонио, 29 – Дзаньоло, 79
Full-time. pic.twitter.com/im5wyzsFut— West Ham United (@WestHam) March 17, 2024
A hard-fought point on the road. pic.twitter.com/PBsTSFi2sP— Aston Villa (@AVFCOfficial) March 17, 2024
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