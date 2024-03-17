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Чемпионат Англии
Вест Хэм
17.03.2024 16:00 – FT 1 : 1
Астон Вилла
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Англия
17 марта 2024, 18:14 | Обновлено 17 марта 2024, 18:39
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Играли 104 минуты! У Вест Хэма отменили гол на 90+7 в матче с Астон Виллой

Игра завершилась со счетом 1:1, у «молотобойцев» дважды VAR отменил взятие ворот...

17 марта 2024, 18:14 | Обновлено 17 марта 2024, 18:39
600
1
Играли 104 минуты! У Вест Хэма отменили гол на 90+7 в матче с Астон Виллой
Getty Images/Global Images Ukraine

17 марта состоялся матч 29-го тура АПЛ между командами «Вест Хэм» и «Астон Виллой». Игра завершилась со счетом 1:1.

Счет в поединке на 29-й минуте открыл Майкл Антонио. У гостей на 79-й забил Николо Дзаньоло.

Интересно, что к основному времени встречи арбитр добавил 7 минут, но в итоге просвистел только на 104-й!

Все из-за того, что на 90+7-й Джаррод Боуэн отправил мяч в сетку ворот гостей, но в итоге, благодаря видеоповтору, рефери увидел игру рукой.

Кроме того, что на 49-й Антонио мог оформить дубль, но его взятие ворот также отменили из-за игры рукой после просмотра VAR.

Сейчас «Вест Хэм» занимает 7-е место в таблице чемпионата Англии с 44 очками. У «Астон Виллы» 56 пунктов и 4-я позиция.

АПЛ. 29-й тур. 17 марта

Вест Хэм – Астон Вилла – 1:1

Голы: Антонио, 29 – Дзаньоло, 79

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Майкл Антонио Николо Дзаньоло VAR Астон Вилла Вест Хэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Вест Хэм - Астон Вилла
Источник Sport.ua
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Koze_Bayan
Между кем и кем состоялся матч?)
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