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  4. Ниже, чем у Стерлинга. Стала известна оценка Мудрика за матч Челси в Кубке
Англия
17 марта 2024, 17:45 |
1335
0

Ниже, чем у Стерлинга. Стала известна оценка Мудрика за матч Челси в Кубке

17 марта лондонцы обыграли «лисов» со счетом 3:2, Михаил отыграл 78 минут

17 марта 2024, 17:45 |
1335
0
Ниже, чем у Стерлинга. Стала известна оценка Мудрика за матч Челси в Кубке
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик и РахимСтерлинг

17 марта состоялся четвертьфинальный матч Кубка Англии между командами «Челси» и «Лестер». Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу лондонцев.

Украинский вингер столичного клуба Англии Михаил Мудрик вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 78-й на Чуквуэмеку.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.9 баллов. Михаил получил ниже балл, чем Рахим Стерлинг (7.0), который, кроме ассиста, отметился незабитым пенальти, ужасным исполнением штрафного удара и в принципе плохой игрой.

За матч Мудрик 36 раз коснулся мяча, отдал 13 точных передач из 16, 1 раз пробил мимо ворот, 1 раз пробил в створ ворот, заблокировал 1 удар, 4 раза обыграл соперников, выиграл 5 единоборств, 1 раз отобрал мяч, 1 раз сфолил и 11 раз потерял владение.

Лучшим игроком поединка стал Коул Палмер (7.9).

Оценки WhoScored за матч Челси – Лестер – 4:2

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Михаил Мудрик Рахим Стерлинг Коул Палмер оценки WhoScored Челси Лестер Челси - Лестер Кубок Англии по футболу
Источник Sport.ua
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