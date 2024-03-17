Ниже, чем у Стерлинга. Стала известна оценка Мудрика за матч Челси в Кубке

17 марта состоялся четвертьфинальный матч Кубка Англии между командами «Челси» и «Лестер». Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу лондонцев.

Украинский вингер столичного клуба Англии Михаил Мудрик вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 78-й на Чуквуэмеку.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.9 баллов. Михаил получил ниже балл, чем Рахим Стерлинг (7.0), который, кроме ассиста, отметился незабитым пенальти, ужасным исполнением штрафного удара и в принципе плохой игрой.

За матч Мудрик 36 раз коснулся мяча, отдал 13 точных передач из 16, 1 раз пробил мимо ворот, 1 раз пробил в створ ворот, заблокировал 1 удар, 4 раза обыграл соперников, выиграл 5 единоборств, 1 раз отобрал мяч, 1 раз сфолил и 11 раз потерял владение.

Лучшим игроком поединка стал Коул Палмер (7.9).

Оценки WhoScored за матч Челси – Лестер – 4:2