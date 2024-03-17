Стала известна оценка Малиновского за 26 минут в матче Ювентус – Дженоа
17 марта грифоны сыграли вничью с клубом из Турина со счетом 2:2 в 29-м туре Серии А
17 марта состоялся матч 29-го тура Серии А между командами «Ювентус» и «Дженоа». Игра завершилась со счетом 0:0.
Украинский футболист «грифонов» Руслан Малиновский начале поединок на скамейке запасных и появился на поле на 70-й минуте вместо Альберта Гюдмюндссона, отыграв в общей сложности 26 минут (с учетом добавленного арбитром времени).
После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.4 баллов.
Лучшим игроком поединка стал левый защитник гостей Йохан Васкес (7.7).
Оценки WhoScored за матч Ювентус – Дженоа – 0:0
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Горняки» были вынуждены покинуть родной город десять лет назад…
Вратарь «Александрии» вспомнил, как 7 месяцев бесплатно играл за «Зарю»