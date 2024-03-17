Стала известна оценка Малиновского за 26 минут в матче Ювентус – Дженоа

17 марта состоялся матч 29-го тура Серии А между командами «Ювентус» и «Дженоа». Игра завершилась со счетом 0:0.

Украинский футболист «грифонов» Руслан Малиновский начале поединок на скамейке запасных и появился на поле на 70-й минуте вместо Альберта Гюдмюндссона, отыграв в общей сложности 26 минут (с учетом добавленного арбитром времени).

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.4 баллов.

Лучшим игроком поединка стал левый защитник гостей Йохан Васкес (7.7).

Оценки WhoScored за матч Ювентус – Дженоа – 0:0