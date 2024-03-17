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Украина. Премьер лига
17 марта 2024, 15:45 | Обновлено 17 марта 2024, 15:49
728
0

Новый тренер Полесья оценил неудачный дебют и рассказал о задаче на сезон

Шищенко доволен игрой, но не результатом

17 марта 2024, 15:45 | Обновлено 17 марта 2024, 15:49
728
0
Новый тренер Полесья оценил неудачный дебют и рассказал о задаче на сезон
ФК Полесье. Сергей Шищенко

Сергей Шищенко дебютировал в качестве главного тренера «Полесья» в матче чемпионата Украины против «Оболони», который киевляне выиграли 1:0.

Наставник оценил свой дебют.

«Могу сказать одно: есть удовольствие игрой команды, но не от счета. Оставшись вдесятером и пропустив в дебюте матча, мы сумели перевернуть игру. Где-то, начиная с середины тайма, уже полностью его контролировали. Во втором тайме мы доминировали, владели инициативой и создали напряжение у ворот соперника. В обоих таймах были хорошие моменты, к сожалению, нас подвела реализация».

«Конечно, вдесятером тяжело играть весь матч, но я горжусь своими ребятами. У нас было преимущество, очень хорошим был выход из обороны в атаку. Поэтому я доволен».

«Задачи наши остаются теми, которые и были: в Кубке Украины – пробиться в финал, в чемпионате – зона еврокубков. Так что двигаемся только вперед», – сказал Шищенко.

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Сергей Шищенко Кубок Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Оболонь - Полесье
Источник Украинский футбол
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