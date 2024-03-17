Новый тренер Полесья оценил неудачный дебют и рассказал о задаче на сезон

Сергей Шищенко дебютировал в качестве главного тренера «Полесья» в матче чемпионата Украины против «Оболони», который киевляне выиграли 1:0.

Наставник оценил свой дебют.

«Могу сказать одно: есть удовольствие игрой команды, но не от счета. Оставшись вдесятером и пропустив в дебюте матча, мы сумели перевернуть игру. Где-то, начиная с середины тайма, уже полностью его контролировали. Во втором тайме мы доминировали, владели инициативой и создали напряжение у ворот соперника. В обоих таймах были хорошие моменты, к сожалению, нас подвела реализация».

«Конечно, вдесятером тяжело играть весь матч, но я горжусь своими ребятами. У нас было преимущество, очень хорошим был выход из обороны в атаку. Поэтому я доволен».

«Задачи наши остаются теми, которые и были: в Кубке Украины – пробиться в финал, в чемпионате – зона еврокубков. Так что двигаемся только вперед», – сказал Шищенко.