Перед матчем Черноморец – Верес почтят память погибших жителей Одессы
Матч с «Вересом» пройдет без болельщиков
Одна из террористических атак страны-агрессора на Одессу, которые, начиная со 2 марта, не прекращаются ни на сутки, в прошлую пятницу принесла немало горя.
От ракетных обстрелов погиб не один десяток человек, еще больше получили ранения различной степени сложности. В связи с этим вчера, 16 марта, в Одессе был День траура, а сегодняшний матч 21-го тура УПЛ «Черноморец» – «Верес» (Ровно) из-за существующей угрозы решено провести без зрителей и журналистов.
Перед началом поединка участники матча почтят память погибших минутой молчания, а игру проведут в черных траурных повязках.
– Сегодня будет немало поминальных мероприятий, – сообщил Sport.ua генеральный директор ФК «Черноморец» Анатолий Мисюра. – Мы помянем поименно всех наших ультрас, которые пали на войне, а также тех людей, которые погибли от обстрелов Одессы 15 марта.
Ранее мы сообщали о кадровых проблемах одесской команды.
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