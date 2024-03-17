Черноморец против Вереса не сможет рассчитывать на всех игроков

К матчу с ровенским «Вересом», который должен завершить 21-й тур УПЛ, одесский «Черноморец» подойдет не в полном боевом составе.

Еще продолжается восстановительный процесс у капитана «моряков» Ильи Путри, который должен вернуться в игру после паузы, вызванной участием сборной Украины в поединках плей-офф чемпионата Европы. Если защитник оказался на больничном из-за травмы колена, то у полузащитника Йона Шпорная другая проблема. По информации Sport.ua, у словенского легионера паховая грыжа. Из-за нее он не смог принять участие в двух предыдущих поединках – с киевским «Динамо» и полтавской «Ворсклой».

Еще один ключевой игрок одесской команды, защитник Виталий Ермаков, у которого было воспаление коленной связки, тренируется в общей группе. Поэтому не исключено, что в случае необходимости он может сыграть с «Вересом».

Напомним, перед отчетным поединком «Черноморец» набрал 23 очка и занимает 10 место в турнирной таблице, а у «Вереса» 13 баллов в активе и предпоследняя позиция.