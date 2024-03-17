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Украина. Премьер лига
17 марта 2024, 09:44 | Обновлено 17 марта 2024, 09:49
542
1

Черноморец против Вереса не сможет рассчитывать на всех игроков

Лазарет «моряков» еще не опустел

17 марта 2024, 09:44 | Обновлено 17 марта 2024, 09:49
542
1
Черноморец против Вереса не сможет рассчитывать на всех игроков
ФК Черноморец

К матчу с ровенским «Вересом», который должен завершить 21-й тур УПЛ, одесский «Черноморец» подойдет не в полном боевом составе.

Еще продолжается восстановительный процесс у капитана «моряков» Ильи Путри, который должен вернуться в игру после паузы, вызванной участием сборной Украины в поединках плей-офф чемпионата Европы. Если защитник оказался на больничном из-за травмы колена, то у полузащитника Йона Шпорная другая проблема. По информации Sport.ua, у словенского легионера паховая грыжа. Из-за нее он не смог принять участие в двух предыдущих поединках – с киевским «Динамо» и полтавской «Ворсклой».

Еще один ключевой игрок одесской команды, защитник Виталий Ермаков, у которого было воспаление коленной связки, тренируется в общей группе. Поэтому не исключено, что в случае необходимости он может сыграть с «Вересом».

Напомним, перед отчетным поединком «Черноморец» набрал 23 очка и занимает 10 место в турнирной таблице, а у «Вереса» 13 баллов в активе и предпоследняя позиция.

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Черноморец Одесса Верес Ровно Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Черноморец - Верес Йон Шпорн Виталий Ермаков Илья Путря инсайд
Источник Sport.ua
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alex belogubko
у кого собирается ЧО выигрывать не понятно а ГРИ только рассказывает сказки--не кому играть пусть сидят на лавке
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