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Черноморец
17.03.2024 15:30 - : -
Верес
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Украина. Премьер лига
16 марта 2024, 18:53 | Обновлено 16 марта 2024, 19:07
61
0

Черноморец – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 17 марта в 13:00 поединок 21-го тура Украинской Премьер-Лиги

16 марта 2024, 18:53 | Обновлено 16 марта 2024, 19:07
61
0
Черноморец – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В воскресенье, 17 марта, состоится матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Черноморец» и «Верес».

Игра пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец». Начало матча в 13:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

К началу 21-го тура «Черноморец» занимал 10 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе после 19 матчей 23 очка. «Рух» располагался на 15 месте, сыграв 20 матчей и набрав 13 очков.

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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