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Чемпионат Европы
17 марта 2024, 11:28 |
478
2

Тренер Боснии: «Украина нас недооценивает. И меня это радует»

Милошевич считает, что соперник может недооценить его команду

17 марта 2024, 11:28 |
478
2
Тренер Боснии: «Украина нас недооценивает. И меня это радует»
N1_BiH. Саво Милошевич

Наставник сборной Боснии и Герцеговины Саво Милошевич считает, что Украина может недооценить его команду в матче полуфинала плей-офф отбора на Евро-2024.

«Я читал некоторые материалы в украинских медиа. Мне кажется, они нас недооценивают, что меня очень радует. Но отвечать журналистам мы не собираемся».

«Свой ответ мы покажем на поле в матче с Украиной», — сказал Милошевич.

Матч состоится 21 марта. Победитель сыграет в финале против Израиля или Исландии.

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Саво Милошевич сборная Украины по футболу Босния и Герцеговина - Украина сборная Боснии и Герцеговины по футболу Евро-2024
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Владислав Ткаченко
це Він собі сам таке придумав,проте реально збірна вже не та що була в них 3 роки потому
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0
Первый Среди Равных
Це вас ще переоцінюють. Ви взагалі пожалкуєте що вийшли на цей матч, краще б неявка і 0-3. Тому що в матчі рахунок буде набагато гірший для вас. Це буде приниження перед власними вболівальниками від найкрашої збірної України в історії. 
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