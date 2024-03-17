Тренер Боснии: «Украина нас недооценивает. И меня это радует»

Наставник сборной Боснии и Герцеговины Саво Милошевич считает, что Украина может недооценить его команду в матче полуфинала плей-офф отбора на Евро-2024.

«Я читал некоторые материалы в украинских медиа. Мне кажется, они нас недооценивают, что меня очень радует. Но отвечать журналистам мы не собираемся».

«Свой ответ мы покажем на поле в матче с Украиной», — сказал Милошевич.

Матч состоится 21 марта. Победитель сыграет в финале против Израиля или Исландии.