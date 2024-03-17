Браим ДИАС: «Мы здесь для того, чтобы выиграть все»

Полузащитник мадридского «Реала» Браим Диас прокомментировал победу над «Осасуной» (4:2) в рамках Ла Лиги.

«Это «Реал». У нас многоматчевая беспроигрышная серия (34 игры во всех турнирах. – Прим.), и это незаурядный результат. Именно этого и требует от тебя «Реал», и мы показываем: мы здесь для того, чтобы выиграть все. У команды нет потолка.

Мы провели отличный матч. Я бы отметил самоотдачу команды, с каким настроем все подошли к этому матчу. Играть на таком поле было нелегко, но мы все равно продемонстрировали свои лучшие качества.

Я счастлив играть за лучший клуб в мире. Здесь нужно быть ответственным, отдавать все силы на поле, и это то, что я делаю», – приводит слова Диаса Madrid Universal.