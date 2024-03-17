Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПАЛКИН: «Вернуться в Донецк? Ждем черного лебедя, который изменит историю»
Украина. Премьер лига
17 марта 2024, 10:16 |
619
5

ПАЛКИН: «Вернуться в Донецк? Ждем черного лебедя, который изменит историю»

«Горняки» были вынуждены покинуть родной город десять лет назад…

17 марта 2024, 10:16 |
619
5
ПАЛКИН: «Вернуться в Донецк? Ждем черного лебедя, который изменит историю»
shakhtar.com. Сергей Палкин

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин заявил, что в клубе верят в возможность возвращения в родной для них Донецк.

«Мы не можем планировать на долгосрочную перспективу. У нас есть свой туннель – мы знаем, что пойдем по этому пути, но каждую неделю знаем, что ситуация может измениться».

«Вернуться [в Донецк] – наша мечта. Я не знаю, когда это произойдет, может быть, это займет 10 лет, 15 лет. Я не знаю. Но мы мечтаем вернуться. Однажды все войны закончатся. Поэтому однажды все может измениться. Мы ждем черного лебедя, который изменит нашу историю», – сказал Палкин.

Ранее Палкин рассказывал об источниках финансирования «Шахтера».

По теме:
Минус 1160 оккупантов, 11 танков и 24 ББМ. ВСУ обновили статистику потерь
МАКРОН: «Попросим россию остановить огонь во время Олимпийских игр»
Бавария заинтересована в покупке лидера Шахтера
Сергей Палкин Шахтер Донецк Донецк российско-украинская война
Источник The Financial Times
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анчелотти расхвалил Лунина после матча, в котором он пропустил дважды
Футбол | 16 марта 2024, 20:29 3
Анчелотти расхвалил Лунина после матча, в котором он пропустил дважды
Анчелотти расхвалил Лунина после матча, в котором он пропустил дважды

«Реал» победил «Осасуну» 4:2

Диллиан Уайт возвращается. Хочет титул и претендует на Джошуа
Бокс | 17 марта 2024, 05:55 2
Диллиан Уайт возвращается. Хочет титул и претендует на Джошуа
Диллиан Уайт возвращается. Хочет титул и претендует на Джошуа

Но важно, в какой он будет форме

Челси – Лестер. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Англии
Футбол | 17.03.2024, 09:17
Челси – Лестер. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Англии
Челси – Лестер. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Англии
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
Футбол | 17.03.2024, 00:12
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
Бойкот прекращен. Заря жестоко наказала лидеров за невыход на игру с Динамо
Футбол | 16.03.2024, 22:13
Бойкот прекращен. Заря жестоко наказала лидеров за невыход на игру с Динамо
Бойкот прекращен. Заря жестоко наказала лидеров за невыход на игру с Динамо
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alex196
Вся эта вата типа палкина и живущая в днр и переехавшая в киев одинаковая .все они за мир но ни слова кто террорист агрессор или оккупант .кротячья быдломасса без самоуважения 
Ответить
+3
Pavel_i_CO
Від цього щура жодного слова про перемогу України над рашистами 
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
Alex196
Они ждут ко́гда узаконят днр в статусе региона россии и позволят шахтеру выступать в чемпионате россии и еврокубках .Найдите в его словах хоть слово что мы вернемся в украинский донецк освобожденный от ткррористов .ни слова 
Ответить
+2
Alex196
Так это же ахметовы палкины и все кроты топили ежедневно за януковича партию.рыгионов и раскол Украины .так если они добились что россия пришла то почему бежали в киев и бродяжничают по Украине 10 лет ? Могли бы играть сейчас у себя со Спартаком Зенитом и так далее .неясно почему они уехали из донецка ?
Ответить
+2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Первая ракетка мира прокомментировала победу над Костюк в Индиан-Уэллс
Первая ракетка мира прокомментировала победу над Костюк в Индиан-Уэллс
16.03.2024, 06:59 6
Теннис
ЧМ по хоккею. Женская сборная Украины обыграла Румынию и стала лидером
ЧМ по хоккею. Женская сборная Украины обыграла Румынию и стала лидером
15.03.2024, 15:42 2
Хоккей
Букмекеры назвали фаворита Лиги чемпионов после жеребьевки 1/4 финала
Букмекеры назвали фаворита Лиги чемпионов после жеребьевки 1/4 финала
15.03.2024, 19:45 5
Футбол
Тренер Жироны высказался о фиаско против Хетафе и оценил игру Довбика
Тренер Жироны высказался о фиаско против Хетафе и оценил игру Довбика
17.03.2024, 07:02 4
Футбол
Большие сражения грандов. Итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов
Большие сражения грандов. Итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов
15.03.2024, 13:15 77
Футбол
ВИДЕО. Лунин пропустил от Осасуны уже на 7-й минуте матча
ВИДЕО. Лунин пропустил от Осасуны уже на 7-й минуте матча
16.03.2024, 17:40
Футбол
С кем сыграет Трубин? Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы
С кем сыграет Трубин? Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы
15.03.2024, 14:15 16
Футбол
Доигрывала с травмой. Костюк разгромно уступила Свентек в Индиан-Уэллс
Доигрывала с травмой. Костюк разгромно уступила Свентек в Индиан-Уэллс
16.03.2024, 02:20 37
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем