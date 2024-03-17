ПАЛКИН: «Вернуться в Донецк? Ждем черного лебедя, который изменит историю»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин заявил, что в клубе верят в возможность возвращения в родной для них Донецк.

«Мы не можем планировать на долгосрочную перспективу. У нас есть свой туннель – мы знаем, что пойдем по этому пути, но каждую неделю знаем, что ситуация может измениться».

«Вернуться [в Донецк] – наша мечта. Я не знаю, когда это произойдет, может быть, это займет 10 лет, 15 лет. Я не знаю. Но мы мечтаем вернуться. Однажды все войны закончатся. Поэтому однажды все может измениться. Мы ждем черного лебедя, который изменит нашу историю», – сказал Палкин.

Ранее Палкин рассказывал об источниках финансирования «Шахтера».