Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Палкин рассказал об источниках финансирования Шахтера
Украина. Премьер лига
01 марта 2024, 13:57 | Обновлено 01 марта 2024, 14:09
1079
13

Палкин рассказал об источниках финансирования Шахтера

Генеральный директор «горняков» – о денежных вопросах

01 марта 2024, 13:57 | Обновлено 01 марта 2024, 14:09
1079
13
Палкин рассказал об источниках финансирования Шахтера
ФК Шахтер Донецк. Сергей Палкин

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о том, из каких источников клуб получает финансирование для ведения своей жизнедеятельности.

«Мы финансируемся за счет призовых денег УЕФА, продажи билетов и дополнительных услуг на стадионах Лиги чемпионов. Мы ничего не получаем от зрителей во внутренней лиге, поскольку это запрещено. У нас уже почти четыре года нет фанатов. Сначала COVID, потом война.

Вышло новое постановление, в котором говорится, что 30 процентов вместимости стадионов могут быть использованы для зрителей. То есть, если ваш стадион вмещает 25 000 человек, мы можем иметь 8 000 зрителей. Проблема в том, что мы должны гарантировать бомбоубежища для 30 процентов. Это невозможно. Мы не можем построить бомбоубежище на 8000 человек. Таким образом, нам остается разрешить присутствие только 1000 фанатов», – рассказал Палкин.

Ранее Палкин сообщил, что «Шахтеру» угрожал бан в еврокубках из-за задолженности.

По теме:
Стало известно, почему Шахтер отказался продать Судакова за 40 млн евро
Больше 5 млн евро. Заря оценила своего ключевого игрока
УПЛ перенесла один из матчей 20-го тура чемпионата
Сергей Палкин Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не порадовал Лунина. Анчелотти рассказал о ситуации Куртуа
Футбол | 01 марта 2024, 14:29 2
Не порадовал Лунина. Анчелотти рассказал о ситуации Куртуа
Не порадовал Лунина. Анчелотти рассказал о ситуации Куртуа

Тренер считает, что Тибо Куртуа достаточно близок к возвращению

Лунин имеет соблазнительное предложение из АПЛ. Сколько денег предлагают?
Футбол | 29 февраля 2024, 15:55 21
Лунин имеет соблазнительное предложение из АПЛ. Сколько денег предлагают?
Лунин имеет соблазнительное предложение из АПЛ. Сколько денег предлагают?

«Ньюкасл» может купить украинца, если тот решит покинуть «Реал»

ОФИЦИАЛЬНО. Калюжный заявлен за Александрию в УПЛ 29 февраля
Футбол | 29.02.2024, 23:12
ОФИЦИАЛЬНО. Калюжный заявлен за Александрию в УПЛ 29 февраля
ОФИЦИАЛЬНО. Калюжный заявлен за Александрию в УПЛ 29 февраля
Как трансфер в Саудовскую Аравию может стать интересным выходом для Лунина
Футбол | 01.03.2024, 11:47
Как трансфер в Саудовскую Аравию может стать интересным выходом для Лунина
Как трансфер в Саудовскую Аравию может стать интересным выходом для Лунина
Шахтер нашел новый город, где будет играть в еврокубках в следующем сезоне
Футбол | 29.02.2024, 20:13
Шахтер нашел новый город, где будет играть в еврокубках в следующем сезоне
Шахтер нашел новый город, где будет играть в еврокубках в следующем сезоне
Комментарии 13
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Умник
"У нас уже 4 года нет фанатов"
"Мы не можем построить бомбоубежище на 8000, поэтому мы разрешаем 1000".
Когнетивный диссонанс какой то.
Команда без фанатов разрешает на стадион 1000 фанатов.
Это 1000 сотрудников Шахтера?
Ответить
+5
Показать Скрыть 3 ответа
D1927K
"У нас уже майже чотири роки немає фанатів" вони були колись?
Ответить
+2
Лига Конференций Без Динамо
У нас уже почти четыре года нет фанатов - врет. У вас никогда не было фанатов, было и есть одно деpьмо, что четко видно на этом сайте 
Ответить
+2
Показать Скрыть 2 ответа
FunnyCat_____
типо раньше с фанатов свезенных автобусами была какая то прибыль большая?
Ответить
+1
Yevginarius
хай не бреше, вони можуть з нуля новий стадіон побудувати з бомбосховищем за виторговані гроші лише за Мудрика
Ответить
+1
ulefka
Ахметов стилькі накрав у нас що може всю країну зробити бомбосховищем
Ответить
0
Gargantua
внутренний рынок никогда и не давал ничего существенного.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Виктор Дьекереш: в АПЛ его списали за низкий интеллект, а ныне дают 90 млн
Виктор Дьекереш: в АПЛ его списали за низкий интеллект, а ныне дают 90 млн
28.02.2024, 10:26 18
Футбол
Легендарная экс-биатлонистка попробует себя в роли телеэксперта
Легендарная экс-биатлонистка попробует себя в роли телеэксперта
28.02.2024, 20:46
Биатлон
Тотальная катастрофа. За что получил пожизненное экс-тренер сборной Китая
Тотальная катастрофа. За что получил пожизненное экс-тренер сборной Китая
29.02.2024, 09:00 12
Футбол
«Должна быть логика». Британские СМИ не могут понять игру Мудрика
«Должна быть логика». Британские СМИ не могут понять игру Мудрика
29.02.2024, 10:38 24
Футбол
Определен возможный соперник Усика в случае победы над Фьюри
Определен возможный соперник Усика в случае победы над Фьюри
29.02.2024, 09:48 3
Бокс
Марта Костюк назвала трех сильнейших теннисисток на данный момент
Марта Костюк назвала трех сильнейших теннисисток на данный момент
29.02.2024, 17:34
Теннис
Милевский жестко ответил Алиеву. У бывших игроков Динамо конфликт
Милевский жестко ответил Алиеву. У бывших игроков Динамо конфликт
29.02.2024, 11:29 10
Футбол
Экс-гендиректор УПЛ и Карпат обвинил Александрию и Шахтер в сговоре
Экс-гендиректор УПЛ и Карпат обвинил Александрию и Шахтер в сговоре
28.02.2024, 17:05 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем