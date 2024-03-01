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Украина. Премьер лига
01 марта 2024, 00:29 | Обновлено 01 марта 2024, 01:36
605
2

Шахтер мог получить бан в еврокубках. Палкин рассказал детали

У команды была задолженность перед клубами в размере 40 миллионов евро

01 марта 2024, 00:29 | Обновлено 01 марта 2024, 01:36
605
2
Шахтер мог получить бан в еврокубках. Палкин рассказал детали
ФК Шахтер. Сергей Палкин

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин сообщил, что «Шахтеру» угрожал бан в еврокубках из-за задолженности.

«Когда началась война, мы ждали решения ФИФА относительно наших футболистов, было понятно, что легионеры захотят уйти. У нас была договоренность по трансферу Соломона в «Фулхэм», Тете мы тоже почти продали, но тогда с ФИФА было трудно общаться, она нас фактически игнорировала и очень плохо себя повела в отношении украинских клубов.

Мы за один день потеряли много наших футболистов и у нас в то время был долг перед другими клубами за этих игроков в размере 40 миллионов евро, а их разрешили отпустить бесплатно. ФИФА тогда сообщила нам, что мы должны сами выплатить эти долги, а если нет – отзовут лицензию на участие в еврокубках», – рассказал Палкин.

Ранее Палкин рассказал, в каком городе «Шахтер» будет играть в еврокубках в следующем сезоне.

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Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу ФИФА долги Сергей Палкин Лига чемпионов дисквалификация
Источник The National
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Комментарии 2
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New Zealander
Верните Тобиаса из Реала. Итак там лавочку протирает. 
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0
Gargantua
пока Шахтер в плане продажи потерял только Соломона и Тете.
из них Соломон проиграл конкуренцию Мудрику, а потом был все время травмирован и приближался к истечению контракта, а Тете в Шахтере ничего не показывал, сидел на банке и вряд ли пользовался спросом.
Бразильцы уехавшие в Бразилию там в аренде и еще могут быть проданы.
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-2
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