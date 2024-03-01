Шахтер мог получить бан в еврокубках. Палкин рассказал детали

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин сообщил, что «Шахтеру» угрожал бан в еврокубках из-за задолженности.

«Когда началась война, мы ждали решения ФИФА относительно наших футболистов, было понятно, что легионеры захотят уйти. У нас была договоренность по трансферу Соломона в «Фулхэм», Тете мы тоже почти продали, но тогда с ФИФА было трудно общаться, она нас фактически игнорировала и очень плохо себя повела в отношении украинских клубов.

Мы за один день потеряли много наших футболистов и у нас в то время был долг перед другими клубами за этих игроков в размере 40 миллионов евро, а их разрешили отпустить бесплатно. ФИФА тогда сообщила нам, что мы должны сами выплатить эти долги, а если нет – отзовут лицензию на участие в еврокубках», – рассказал Палкин.

Ранее Палкин рассказал, в каком городе «Шахтер» будет играть в еврокубках в следующем сезоне.