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ITF
17 марта 2024, 11:06 |
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Украинский теннисист выиграл трофей в паре на 15-тысячнике в Испании

Георгий Кравченко и Николай Недельчев стали чемпионами на турнире в Лес-Франкесес-дель-Вальесе

17 марта 2024, 11:06 |
101
0
Украинский теннисист выиграл трофей в паре на 15-тысячнике в Испании
Instagram. Георгий Кравченко и Николай Недельчев

Украинский теннисист Георгий Кравченко завоевал трофей в парном разряде на хардовом турнире ITF M15 в Лес-Франкесес-дель-Вальесе (Испания).

В финале соревнований украинец и его напарник Николай Недельчев (Болгария) в двух сетах переиграли тандем Стефан Купер (Великобритания) / Ронетто ван Тильбург (Нидерланды).

ITF M15 Лес-Франкесес-дель-Вальес. Пары. Хард. Финал

Георгий Кравченко (Украина) / Николай Недельчев (Болгария) [2] – Стефан Купер (Великобритания) / Ронетто ван Тильбург (Нидерланды) – 6:3, 6:2

23-летний Кравченко в десятый раз сыграл в финале турнира ITF в парном разряде и завоевал третий трофей. Это первый парный финал для украинца с апреля 2023 года.

В январе 2024 года Кравченко выиграл титул в одиночном разряде на 15-тысячнике в Манакоре (Испания).

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Источник Sport.ua
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