Украинский теннисист выиграл трофей в паре на 15-тысячнике в Испании

Украинский теннисист Георгий Кравченко завоевал трофей в парном разряде на хардовом турнире ITF M15 в Лес-Франкесес-дель-Вальесе (Испания).

В финале соревнований украинец и его напарник Николай Недельчев (Болгария) в двух сетах переиграли тандем Стефан Купер (Великобритания) / Ронетто ван Тильбург (Нидерланды).

ITF M15 Лес-Франкесес-дель-Вальес. Пары. Хард. Финал

Георгий Кравченко (Украина) / Николай Недельчев (Болгария) [2] – Стефан Купер (Великобритания) / Ронетто ван Тильбург (Нидерланды) – 6:3, 6:2

23-летний Кравченко в десятый раз сыграл в финале турнира ITF в парном разряде и завоевал третий трофей. Это первый парный финал для украинца с апреля 2023 года.

В январе 2024 года Кравченко выиграл титул в одиночном разряде на 15-тысячнике в Манакоре (Испания).