16 марта состоялся матч 21-го тура УПЛ между командами «Оболонь» и «Полесье». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу киевского клуба.

После завершения встречи между представителями команд случился конфликт. Кто-то со стороны «Оболони» неприятно высказался о «Полесье». В ответ ему «прилетело» от нападающего житомирян Филиппа Будковского: «Закрой е******к, слышишь, нет?».

Вскоре Будковский коротко объяснил, что все-таки произошло:

«Что спровоцировало? Ну, когда люди, работающие в структуре клуба, говорят такие вещи о нашей команде непристойные. Поэтому я думаю, что у каждого будут эмоции. Если уважающий себя клуб, то такие люди, которые говорят плохие слова, хотят драться, провоцируют, зачем? Выиграли, мы их поздравляем, но такие вещи говорить нельзя», – сказал Будковский.

Ситуацию прокомментировал и защитник житомирского клуба Василий Кравец:

«Человек из Оболони пришел пьяный и начал что-то рассказывать. Я считаю, что это уровень области. Так не должно быть, что пьяный человек может попасть на стадион из их тренерского штаба или кто это? Я даже не знаю. Не слышал, что конкретно он там говорил, пацаны начали ему отвечать. Пьяный с перегаром пришел, вот так все было», – сказал Кравец.

ВИДЕО. Нецензурная лексика и перегар. После матч УПЛ произошел конфликт