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  4. ВИДЕО. Нецензурная лексика и перегар. После матч УПЛ произошел конфликт
Украина. Премьер лига
17 марта 2024, 09:35 |
3332
3

ВИДЕО. Нецензурная лексика и перегар. После матч УПЛ произошел конфликт

16 марта «Оболонь» минимально переиграла «Полесье» со счетом 1:0 в 21-м туре чемпионата

17 марта 2024, 09:35 |
3332
3
ВИДЕО. Нецензурная лексика и перегар. После матч УПЛ произошел конфликт
УПЛ

16 марта состоялся матч 21-го тура УПЛ между командами «Оболонь» и «Полесье». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу киевского клуба.

После завершения встречи между представителями команд случился конфликт. Кто-то со стороны «Оболони» неприятно высказался о «Полесье». В ответ ему «прилетело» от нападающего житомирян Филиппа Будковского: «Закрой е******к, слышишь, нет?».

Вскоре Будковский коротко объяснил, что все-таки произошло:

«Что спровоцировало? Ну, когда люди, работающие в структуре клуба, говорят такие вещи о нашей команде непристойные. Поэтому я думаю, что у каждого будут эмоции. Если уважающий себя клуб, то такие люди, которые говорят плохие слова, хотят драться, провоцируют, зачем? Выиграли, мы их поздравляем, но такие вещи говорить нельзя», – сказал Будковский.

Ситуацию прокомментировал и защитник житомирского клуба Василий Кравец:

«Человек из Оболони пришел пьяный и начал что-то рассказывать. Я считаю, что это уровень области. Так не должно быть, что пьяный человек может попасть на стадион из их тренерского штаба или кто это? Я даже не знаю. Не слышал, что конкретно он там говорил, пацаны начали ему отвечать. Пьяный с перегаром пришел, вот так все было», – сказал Кравец.

ВИДЕО. Нецензурная лексика и перегар. После матч УПЛ произошел конфликт

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Василий Кравец Филипп Будковский видео алкоголь Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Оболонь - Полесье
Источник FootballHub
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Комментарии 3
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Alex196
Странно что никто не говорит о том кто является источником этого конфликта .болельщик или какойто пьяница ?
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+1
fan_007
Кому кому, але Будківському про перегар краще промовчати. Особливо у деяких закладах Житомира і уж тим більше Києва, коли вони з колегами збираються і хизуються, як розводять "бідного" Буткевича на бабки. І там половина таких у Поліссі, включаючи декого з менеджменту 
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0
dudigo78
Так це ж команда пивзаводу, що ви хотіли. А якщо серйозно, то наш клубний футбол зараз перебуває на такому дні донному, що такі клуби в упл як оболонь, минай і ще декілька це як вітрина та вирок нашому футболу
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-3
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