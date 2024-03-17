Футболисты сборной Украины Александр Караваев и Виталий Миколенко приняли участие в прямом стриме, который провела Влада Зинченко.

Седан спросила у Караваева: «На каком месте сейчас находится Эвертон в таблице АПЛ?». Караваев ответил: «17-е или 16-е».

«Ириски» в чемпионате Англии идут 16-ми с 25 очками. Столько же и у «Ноттингем Форест», но у ливерпульского клуба лучше разница забитых и пропущенных мячей.

Миколенко, который защищает цвета «Эвертона», сильно удивился, когда узнал, что его команда идет на 16-й строчке, а не на 17-й:

«Вау, я думал 17-е. Тема, тема», – сказал Виталий.

ВИДЕО. Забавная реакция Миколенко на место Эвертона в таблице АПЛ 2023/24