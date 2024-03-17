Футболисты сборной Украины Александр Караваев и Виталий Миколенко приняли участие в прямом стриме, который провела Влада Зинченко.

В ответ на задание назвать клубы на букву Б Миколенко вспомнил Бергамо и засмеялся. Влада Зинченко: «Видимо, ты по Малиновскому заскучал».

21 марта сборная Украины в боснийском городе Зеница сыграет матч плей-офф квалификации Евро-2024 против команды Боснии и Герцеговины.

ВИДЕО. Кто из Бергамо? Как Миколенко загрустил по Малиновскому

ВИДЕО. Стрим из лагеря сборной Украины. Караваев и Миколенко в прямом эфире