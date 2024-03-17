ВИДЕО. Кто из Бергамо? Как Миколенко загрустил по Малиновскому
Караваев и Миколенко приняли участие в прямом стриме из лагеря сборной
Футболисты сборной Украины Александр Караваев и Виталий Миколенко приняли участие в прямом стриме, который провела Влада Зинченко.
В ответ на задание назвать клубы на букву Б Миколенко вспомнил Бергамо и засмеялся. Влада Зинченко: «Видимо, ты по Малиновскому заскучал».
21 марта сборная Украины в боснийском городе Зеница сыграет матч плей-офф квалификации Евро-2024 против команды Боснии и Герцеговины.
ВИДЕО. Кто из Бергамо? Как Миколенко загрустил по Малиновскому
ВИДЕО. Стрим из лагеря сборной Украины. Караваев и Миколенко в прямом эфире
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