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Чемпионат Европы
17 марта 2024, 05:23 | Обновлено 17 марта 2024, 05:34
101
0

ВИДЕО. Кто из Бергамо? Как Миколенко загрустил по Малиновскому

Караваев и Миколенко приняли участие в прямом стриме из лагеря сборной

17 марта 2024, 05:23 | Обновлено 17 марта 2024, 05:34
101
0
ВИДЕО. Кто из Бергамо? Как Миколенко загрустил по Малиновскому
УАФ. Миколенко и Караваев

Футболисты сборной Украины Александр Караваев и Виталий Миколенко приняли участие в прямом стриме, который провела Влада Зинченко.

В ответ на задание назвать клубы на букву Б Миколенко вспомнил Бергамо и засмеялся. Влада Зинченко: «Видимо, ты по Малиновскому заскучал».

21 марта сборная Украины в боснийском городе Зеница сыграет матч плей-офф квалификации Евро-2024 против команды Боснии и Герцеговины.

ВИДЕО. Кто из Бергамо? Как Миколенко загрустил по Малиновскому

ВИДЕО. Стрим из лагеря сборной Украины. Караваев и Миколенко в прямом эфире

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Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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