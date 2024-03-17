КВАРАЦХЕЛИЯ: «Марадона – бог Наполи. Приятно, когда меня с ним сравнивают»

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия высказался о неаполитанской команде.

«Я очень счастлив играть здесь, потому что болельщики «Наполи» просто фантастические. Они очень любят футбол, и я горжусь тем, что они так хорошо ко мне относятся.

«Наполи» — великая команда с великими легендами, здесь играл Марадона, и нет никого лучше него. Это также фантастический город и, на мой взгляд, это один из лучших клубов в мире. Именно такие вещи делают ваш опыт в клубе незабываемым.

Марадона — бог «Наполи». Очень приятно, когда меня сравнивают с ним. Но, конечно, я не могу сравнивать себя с ним, потому что он один из лучших игроков за всю историю. Конечно, я невероятно горжусь тем, что болельщики называют меня «Кварадоной», это очень много для меня значит», — приводит слова Кварацхелии Football-Italia.