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  4. ВИДЕО. Реал смакует суперсейв Лунина в матче Ла Лиги против Осасуны
Испания
17 марта 2024, 07:01 |
1314
0

ВИДЕО. Реал смакует суперсейв Лунина в матче Ла Лиги против Осасуны

16 марта мадридский клуб обыграл соперников со счетом 4:2 в 29-м туре

17 марта 2024, 07:01 |
1314
0
ВИДЕО. Реал смакует суперсейв Лунина в матче Ла Лиги против Осасуны
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

16 марта состоялся матч 29-го тура Ла Лиги между командами «Осасуна» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу королевского клуба.

Украинский голкипер гостей Андрей Лунин вышел на поле с первых минут. Украинец пропустил 2 мяча, но и сделал 2 сейва.

Пресс-служба «Реала» отметило эффектное спасение ворот от Андрея и опубликовало видео сейва украинца в социальных сетях.

На счету Лунин в текущем сезоне 23 сыгранных поединка, 19 пропущенных голов и 10 матчей на ноль.

ВИДЕО. Реал смакует суперсейв Лунина в матче Ла Лиги против Осасуны

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Источник Sport.ua
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