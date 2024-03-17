16 марта состоялся матч 29-го тура Ла Лиги между командами «Осасуна» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу королевского клуба.

Украинский голкипер гостей Андрей Лунин вышел на поле с первых минут. Украинец пропустил 2 мяча, но и сделал 2 сейва.

Пресс-служба «Реала» отметило эффектное спасение ворот от Андрея и опубликовало видео сейва украинца в социальных сетях.

На счету Лунин в текущем сезоне 23 сыгранных поединка, 19 пропущенных голов и 10 матчей на ноль.

ВИДЕО. Реал смакует суперсейв Лунина в матче Ла Лиги против Осасуны