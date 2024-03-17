ВИДЕО. Реал смакует суперсейв Лунина в матче Ла Лиги против Осасуны
16 марта мадридский клуб обыграл соперников со счетом 4:2 в 29-м туре
16 марта состоялся матч 29-го тура Ла Лиги между командами «Осасуна» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу королевского клуба.
Украинский голкипер гостей Андрей Лунин вышел на поле с первых минут. Украинец пропустил 2 мяча, но и сделал 2 сейва.
Пресс-служба «Реала» отметило эффектное спасение ворот от Андрея и опубликовало видео сейва украинца в социальных сетях.
На счету Лунин в текущем сезоне 23 сыгранных поединка, 19 пропущенных голов и 10 матчей на ноль.
ВИДЕО. Реал смакует суперсейв Лунина в матче Ла Лиги против Осасуны
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