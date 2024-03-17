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17 марта 2024, 05:07 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 марта

Важные события во всех видах спорта

17 марта 2024, 05:07 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 марта
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

В воскресенье, 17 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

13:00 Черноморец – Верес

Favbet 2.23 – 3.50 – 3.39

14:45 Челси – Лестер

Favbet 1.49 – 5.12 – 6.68

16:30 Фрайбург – Байер

Favbet 5.96 – 4.47 – 1.60

17:30 Манчестер Юнайтед – Ливерпуль

Favbet 4.30 – 4.40 – 1.80

20:00 Каса Пиа – Бенфика

Favbet 9.40 – 5.15 – 1.33

22:00 Атлетико – Барселона

Favbet 2.42 – 3.70 – 3.02

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Источник Sport.ua
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