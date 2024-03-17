ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 марта

В воскресенье, 17 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

13:00 Черноморец – Верес

2.23 – 3.50 – 3.39

14:45 Челси – Лестер

1.49 – 5.12 – 6.68

16:30 Фрайбург – Байер

5.96 – 4.47 – 1.60

17:30 Манчестер Юнайтед – Ливерпуль

4.30 – 4.40 – 1.80

20:00 Каса Пиа – Бенфика

9.40 – 5.15 – 1.33

22:00 Атлетико – Барселона

2.42 – 3.70 – 3.02