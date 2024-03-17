Демьян Третьяк: «После выхода на Евро-2024 эмоции были очень бурными»

Защитник киевского «Динамо» U17 Демьян Третяк, который является основным игроком сборной Украины U17, рассказал клубному сайту об эмоциях от выхода на чемпионат Европы вместе со сборной.

- С какими мыслями вы ехали в Грецию на элит-раунд отбора?

- Только с одной мыслью – победить и завоевать первое место. А после того как выиграли третий матч, эмоции были очень бурными. Все были очень счастливы – начиная с игроков и заканчивая тренерским штабом, врачами, массажистами, аналитиками и прочим персоналом. Сами понимаете – в течение семи лет мы не выходили в финальную часть, а здесь вышло.

- Какой матч был самым сложным?

- Все игры были тяжелыми, нужно было приложить много усилий для победы. Для меня лично непросто было со Швейцарией, потому что они уступили в своем первом поединке, а мы победили, и наш матч был для них решающим в борьбе за выход из группы. Когда мы начали играть, было нелегко, потому что первые 20-30 минут были так называемые качели, но потом, благодаря командным действиям и тренерскому штабу, смогли победить.

- Решающий матч был со Словакией, который прерывался из-за погодных условий. Или это как-то повлияло на вашу настрой?

- Не сказал бы, что это повлияло. Все были очень мотивированы и понимали, что в матче со словаками должны ставить точку и выходить в финальную часть Евро-2024. Это было очень важно. Понятно, что некомфортно, когда игру останавливают из-за ливня, грозы, молнии, но тренерский штаб сумел нам донести, что это последняя игра, и мы должны сделать все возможное, отдать свой максимум, чтобы добиться победы сейчас, а не откладывать все вопросы на другой день. Поэтому, думаю, остановка не повлияла.

- Вдохновляет ли вас пример предыдущих сборных – U19, которая в свое время выиграла чемпионат Европы, и U20, выигравшая чемпионат мира?

- Если честно, очень вдохновляет. Понимаешь, что все зависит только от тебя, от команды. Учитывая войну в нашей стране, мы понимаем, что должны сделать все от себя зависящее, чтобы завтра было лучше. Именно ты это можешь и делать. Выходить на поле и отдавать все силы, чтобы прославлять свою страну на международной арене и делать людей хоть немного счастливее в это непростое время.

- Такие успехи не будут способствовать тому, что игроки задерут нос?

- Понимаю, о чем вы. Нет, у нас очень хорошие тренеры, которые умеют каждого поставить на место, поэтому я уверен, что никто из игроков не слетит слишком высоко и не схватит звезду. Все будет хорошо.

- Это был первый турнир Юрия Мороза с этой сборной. Успел ли он вам донести свои идеи и требования?

- Да целиком. Могу сказать от всей команды, что ребята благодарны ему, и он, и вся команда делает все, чтобы все произошло, как мы желаем. Если он останется в команде и дальше, думаю, у нас все будет хорошо.

- Есть ли у вас пожелания относительно соперников накануне жеребьевки финальной стадии?

- Конечно, хочется, чтобы жеребьевка была для нас удачной (улыбается). Но это не очень важно. Думаю, мы должны смотреть на свою игру. Не очень хочется попасть на Англию, Германию или Испанию, но если так случится, значит, так нужно.