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Молодежные турниры
16 марта 2024, 10:10 |
472
1

ВИДЕО. Все голы юношеской сборной Украины U-17 в элит-раунде Евро-2024

Украинцы выиграли все матчи

16 марта 2024, 10:10 |
472
1
ВИДЕО. Все голы юношеской сборной Украины U-17 в элит-раунде Евро-2024
УАФ

Сборная Украины U-17 завоевала путевку на Евро-2024, выиграв группу элит-раунд отбора, в которой были добыты победы над сверстниками из Словакии, Швейцарии и Греции.

Евро-2024 (U-17) с участием 16-ти сборных будет проходить с 20 мая по 5 июня на Кипре – на шести стадионах Ахны, Ларнаки, Паралимни и Лимасола.

Жеребьевка финального турнира состоится в кипрской Ая-Напе 3 апреля. 16 участников будут разбиты на четыре группы по четыре команды. Сейчас участие в чемпионате себе гарантировали Кипр (как хозяин соревнований) и Украина.

Все голы юношеской сборной Украины U-17 в элит-раунде Евро-2024

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Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Андрій Заліщук
2 гол у ворота словаків просто ШИК
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