ВИДЕО. Все голы юношеской сборной Украины U-17 в элит-раунде Евро-2024

Сборная Украины U-17 завоевала путевку на Евро-2024, выиграв группу элит-раунд отбора, в которой были добыты победы над сверстниками из Словакии, Швейцарии и Греции.

Евро-2024 (U-17) с участием 16-ти сборных будет проходить с 20 мая по 5 июня на Кипре – на шести стадионах Ахны, Ларнаки, Паралимни и Лимасола.

Жеребьевка финального турнира состоится в кипрской Ая-Напе 3 апреля. 16 участников будут разбиты на четыре группы по четыре команды. Сейчас участие в чемпионате себе гарантировали Кипр (как хозяин соревнований) и Украина.

Все голы юношеской сборной Украины U-17 в элит-раунде Евро-2024