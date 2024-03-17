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  4. Валерий ИВАЩЕНКО: «И удаление помогло, и забитый мяч»
Украина. Премьер лига
17 марта 2024, 03:40 | Обновлено 17 марта 2024, 04:15
16
0

Валерий ИВАЩЕНКО: «И удаление помогло, и забитый мяч»

Главный тренер «Оболони» рассказал о победе над «Полесьем»

17 марта 2024, 03:40 | Обновлено 17 марта 2024, 04:15
16
0
Валерий ИВАЩЕНКО: «И удаление помогло, и забитый мяч»
ФК Оболонь. Валерий Иващенко

Главный тренер киевской «Оболони» Валерий Иващенко рассказал о победе своей команды над житомирским «Полесьем» (1:0) в 21 туре УПЛ.

«И удаление где-то помогло, и забитый мяч. В предыдущих матчах я говорил, что не хватает забитых мячей, это у нас проблема. Но сегодня забили красивый мяч, еще могли забивать в первом тайме. Да, очень тяжелая игра, но прежде всего ставили только на победу.

Было тяжело психологически, потому что 1:0 – скользкий счет. Это давило больше, чем игра. Ждали свой момент. Где-то нужно было забивать второй гол на контратаках. Было бы полегче. Но главное – победа», – сказал Иващенко.

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Сергей Шищенко чемпионат Украины по футболу пресс-конференция Оболонь Киев Полесье Житомир Полесье - Оболонь Валерий Иващенко
Источник Украинский футбол
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