Валерий ИВАЩЕНКО: «И удаление помогло, и забитый мяч»

Главный тренер киевской «Оболони» Валерий Иващенко рассказал о победе своей команды над житомирским «Полесьем» (1:0) в 21 туре УПЛ.

«И удаление где-то помогло, и забитый мяч. В предыдущих матчах я говорил, что не хватает забитых мячей, это у нас проблема. Но сегодня забили красивый мяч, еще могли забивать в первом тайме. Да, очень тяжелая игра, но прежде всего ставили только на победу.

Было тяжело психологически, потому что 1:0 – скользкий счет. Это давило больше, чем игра. Ждали свой момент. Где-то нужно было забивать второй гол на контратаках. Было бы полегче. Но главное – победа», – сказал Иващенко.