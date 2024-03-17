Лига 1. Ницца обошла Ланс и поднялась в зону Лиги чемпионов

Состоялись два матча чемпионата Франции. В одном из них «Ланс» и «Ницца» выясняли, кто будет в топ-4 после окончания игры. Победу одержала «Ницца» и попала в зону Лиги чемпионов. Правда, оттуда ее может ПОдвинуть «Лилль», у которого на одну игру сыграно меньше

Чемпионат Франции. 26 тур

Ланс – Ницца – 1:3

Голы: Ваи, 76 – Моффи, 11, 67, пен, Тюрам-Юльен, 53

Нант – Страсбург – 1:3

Голы: Джюмарт, 35 – Гамейро, 3, Эмегха, 62, 78

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