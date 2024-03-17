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Чемпионат Франции
Ланс
16.03.2024 22:00 – FT 1 : 3
Ницца
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Франция
17 марта 2024, 07:15 |
37
0

Лига 1. Ницца обошла Ланс и поднялась в зону Лиги чемпионов

Состоялись два матча чемпионата Франции

17 марта 2024, 07:15 |
37
0
Лига 1. Ницца обошла Ланс и поднялась в зону Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись два матча чемпионата Франции. В одном из них «Ланс» и «Ницца» выясняли, кто будет в топ-4 после окончания игры. Победу одержала «Ницца» и попала в зону Лиги чемпионов. Правда, оттуда ее может ПОдвинуть «Лилль», у которого на одну игру сыграно меньше

Чемпионат Франции. 26 тур

Ланс – Ницца – 1:3

Голы: Ваи, 76 – Моффи, 11, 67, пен, Тюрам-Юльен, 53

Нант – Страсбург – 1:3

Голы: Джюмарт, 35 – Гамейро, 3, Эмегха, 62, 78

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Элье Ваи (Ланс).
67’
ГОЛ ! С пенальти забил Терем Моффи (Ницца).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Кефрен Тюрам-Юльен (Ницца).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Терем Моффи (Ницца).
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Ланс Ницца Страсбург Нант Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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