Франция17 марта 2024, 07:15 |
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Лига 1. Ницца обошла Ланс и поднялась в зону Лиги чемпионов
Состоялись два матча чемпионата Франции
17 марта 2024, 07:15 |
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Состоялись два матча чемпионата Франции. В одном из них «Ланс» и «Ницца» выясняли, кто будет в топ-4 после окончания игры. Победу одержала «Ницца» и попала в зону Лиги чемпионов. Правда, оттуда ее может ПОдвинуть «Лилль», у которого на одну игру сыграно меньше
Чемпионат Франции. 26 тур
Ланс – Ницца – 1:3
Голы: Ваи, 76 – Моффи, 11, 67, пен, Тюрам-Юльен, 53
Нант – Страсбург – 1:3
Голы: Джюмарт, 35 – Гамейро, 3, Эмегха, 62, 78
События матча
76’
ГОЛ ! Мяч забил Элье Ваи (Ланс).
67’
ГОЛ ! С пенальти забил Терем Моффи (Ницца).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Кефрен Тюрам-Юльен (Ницца).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Терем Моффи (Ницца).
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