16.03.2024 19:00 – FT 0 : 1
Италия17 марта 2024, 05:00 | Обновлено 17 марта 2024, 05:42
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Серия A. Дубль Кастельяноса принес победу Лацио
В еще одном матче «Салернитана» уступила «Лечче»
17 марта 2024, 05:00 | Обновлено 17 марта 2024, 05:42
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Состоялись два матча 29 тура итальянской серии А. Римский «Лацио» в голевом поединке все же забил больше, чем «Фрозиноне», и набрал три очка. Дублем отличился эксфорвард «Жироны» Валентин Кастельянос.
В еще одной игре «Салернитана» дома уступила «Лечче».
Чемпионат Италии 29 тур
Фрозиноне – Лацио – 2:3
Голы: Лирола, 13, Чеддира, 70 – Дзаканьи, 38, Кастельянос, 57, 63
Салернитана – Лечче – 0:1
Гол: Крстович, 17
События матча
17’
ГОЛ ! Мяч забил Никола Крстович (Лечче).
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