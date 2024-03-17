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Чемпионат Италии
Салернитана
16.03.2024 19:00 – FT 0 : 1
Лечче
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Италия
17 марта 2024, 05:00 | Обновлено 17 марта 2024, 05:42
19
0

Серия A. Дубль Кастельяноса принес победу Лацио

В еще одном матче «Салернитана» уступила «Лечче»

17 марта 2024, 05:00 | Обновлено 17 марта 2024, 05:42
19
0
Серия A. Дубль Кастельяноса принес победу Лацио
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись два матча 29 тура итальянской серии А. Римский «Лацио» в голевом поединке все же забил больше, чем «Фрозиноне», и набрал три очка. Дублем отличился эксфорвард «Жироны» Валентин Кастельянос.

В еще одной игре «Салернитана» дома уступила «Лечче».

Чемпионат Италии 29 тур

Фрозиноне – Лацио – 2:3

Голы: Лирола, 13, Чеддира, 70 – Дзаканьи, 38, Кастельянос, 57, 63

Салернитана – Лечче – 0:1

Гол: Крстович, 17

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

События матча

17’
ГОЛ ! Мяч забил Никола Крстович (Лечче).
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Фрозиноне Лацио Валентин Кастельянос Салернитана Лечче чемпионат Италии по футболу Серия A видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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