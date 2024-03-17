Серия A. Дубль Кастельяноса принес победу Лацио

Состоялись два матча 29 тура итальянской серии А. Римский «Лацио» в голевом поединке все же забил больше, чем «Фрозиноне», и набрал три очка. Дублем отличился эксфорвард «Жироны» Валентин Кастельянос.

В еще одной игре «Салернитана» дома уступила «Лечче».

Чемпионат Италии 29 тур

Фрозиноне – Лацио – 2:3

Голы: Лирола, 13, Чеддира, 70 – Дзаканьи, 38, Кастельянос, 57, 63

Салернитана – Лечче – 0:1

Гол: Крстович, 17

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