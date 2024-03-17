Испания17 марта 2024, 02:40 | Обновлено 17 марта 2024, 03:09
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Атлетик переиграл Алавес и поднялся в зону Лиги чемпионов
Правда, мадридский «Атлетико» имеет на одно очко меньше и матч в запасе
17 марта 2024, 02:40 | Обновлено 17 марта 2024, 03:09
59
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Состоялся матч 29 тура чемпионата Испании по футболу, в котором в Бильбао местный «Атлетик» принимал «Алавес». Игра закончилась победой хозяев со счетом 2:0, оба гола забил Горка Гурусета.
Теперь «Атлетик» находится на четвертом месте в турнирной таблице, но его оттуда может вытеснить мадридский «Атлетико», если выиграет свой матч.
Чемпионат Испании 29 тур
Атлетик Б – Алавес – 2:0
Голы: Гурусета, 32, 37
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