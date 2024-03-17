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Испания
17 марта 2024, 02:40 | Обновлено 17 марта 2024, 03:09
59
0

Атлетик переиграл Алавес и поднялся в зону Лиги чемпионов

Правда, мадридский «Атлетико» имеет на одно очко меньше и матч в запасе

17 марта 2024, 02:40 | Обновлено 17 марта 2024, 03:09
59
0
Атлетик переиграл Алавес и поднялся в зону Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся матч 29 тура чемпионата Испании по футболу, в котором в Бильбао местный «Атлетик» принимал «Алавес». Игра закончилась победой хозяев со счетом 2:0, оба гола забил Горка Гурусета.

Теперь «Атлетик» находится на четвертом месте в турнирной таблице, но его оттуда может вытеснить мадридский «Атлетико», если выиграет свой матч.

Чемпионат Испании 29 тур

Атлетик Б – Алавес – 2:0

Голы: Гурусета, 32, 37

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Источник Sport.ua
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