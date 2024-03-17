Атлетик переиграл Алавес и поднялся в зону Лиги чемпионов

Состоялся матч 29 тура чемпионата Испании по футболу, в котором в Бильбао местный «Атлетик» принимал «Алавес». Игра закончилась победой хозяев со счетом 2:0, оба гола забил Горка Гурусета.

Теперь «Атлетик» находится на четвертом месте в турнирной таблице, но его оттуда может вытеснить мадридский «Атлетико», если выиграет свой матч.

Чемпионат Испании 29 тур

Атлетик Б – Алавес – 2:0

Голы: Гурусета, 32, 37

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА