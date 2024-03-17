Бизимана побил рекорд Кривбасса 16-летней давности

27-летний руандийский хавбек «Кривбасса» Джихад Бизимана стал автором самого позднего победного гола бело-красно-черных в чемпионатах Украины. Поразив ворота «Колоса» на 5-й компенсированной минуте встречи, он на 4 минуты превзошел прежний клубный рекорд, установленный 29 ноября 2008 года Александром Мелащенко в домашнем поединке криворожцев с «Арсеналом» (1:0).

К слову, среди легионеров еще позже, чем Бизимана, приносил победу своей команде только Лассина Траоре – на 90+6-й минуте матча «Шахтера» с «Черноморцем» в сентябре 2022-го (2:1).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые поздние победные голы легионеров в чемпионатах Украины