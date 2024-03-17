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  4. Бизимана побил рекорд Кривбасса 16-летней давности
Украина. Премьер лига
17 марта 2024, 01:01 | Обновлено 17 марта 2024, 01:17
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Бизимана побил рекорд Кривбасса 16-летней давности

Победный мяч в матче с «Колосом» руандиец забил на 90+5-й минуте

17 марта 2024, 01:01 | Обновлено 17 марта 2024, 01:17
101
0
Бизимана побил рекорд Кривбасса 16-летней давности
ФК Кривбасс. Джихад Бизимана

27-летний руандийский хавбек «Кривбасса» Джихад Бизимана стал автором самого позднего победного гола бело-красно-черных в чемпионатах Украины. Поразив ворота «Колоса» на 5-й компенсированной минуте встречи, он на 4 минуты превзошел прежний клубный рекорд, установленный 29 ноября 2008 года Александром Мелащенко в домашнем поединке криворожцев с «Арсеналом» (1:0).

К слову, среди легионеров еще позже, чем Бизимана, приносил победу своей команде только Лассина Траоре – на 90+6-й минуте матча «Шахтера» с «Черноморцем» в сентябре 2022-го (2:1).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые поздние победные голы легионеров в чемпионатах Украины

Дата

Игрок

Клуб

Соперник

Минута

Счет

10.09.2022

Лассина ТРАОРЕ

Шахтер

Черноморец

90+6’

2:1 (д)

15.04.2007

Георгий ЧЕЛИДЗЕ

Заря

Кривбасс

90+5’

2:1 (д)

03.03.2011

ЛУИС АДРИАНУ

Шахтер

Севастополь

90+5’

1:0 (г)

29.07.2017

Густаво БЛАНКО-ЛЕЩУК

Шахтер

Сталь Км

90+5’

2:1 (г)

16.03.2024

Джихад БИЗИМАНА

Кривбасс

Колос

90+5’

1:0 (д)

29.10.2004

Космин БЭРКЭУАН

Шахтер

Кривбасс

90+4’

2:1 (г)

08.08.2010

БАТИСТА

Карпаты

Арсенал

90+4’

2:1 (д)

19.09.2010

Огнен ВУКОЕВИЧ

Динамо

Заря

90+4’

2:1 (г)

17.04.2011

ФЕРНАНДИНЬЮ

Шахтер

Таврия

90+4’

2:1 (г)

17.09.2016

Джонатан МОЙЯ

Звезда

Днепр

90+4’

1:0 (г)

12.04.2023

Кевин КЕЛСИ

Шахтер

Львов

90+4’

2:1 (г)
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Источник Sport.ua
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