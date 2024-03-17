Бизимана побил рекорд Кривбасса 16-летней давности
Победный мяч в матче с «Колосом» руандиец забил на 90+5-й минуте
27-летний руандийский хавбек «Кривбасса» Джихад Бизимана стал автором самого позднего победного гола бело-красно-черных в чемпионатах Украины. Поразив ворота «Колоса» на 5-й компенсированной минуте встречи, он на 4 минуты превзошел прежний клубный рекорд, установленный 29 ноября 2008 года Александром Мелащенко в домашнем поединке криворожцев с «Арсеналом» (1:0).
К слову, среди легионеров еще позже, чем Бизимана, приносил победу своей команде только Лассина Траоре – на 90+6-й минуте матча «Шахтера» с «Черноморцем» в сентябре 2022-го (2:1).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые поздние победные голы легионеров в чемпионатах Украины
|
Дата
|
Игрок
|
Клуб
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
10.09.2022
|
Лассина ТРАОРЕ
|
Шахтер
|
Черноморец
|
90+6’
|
2:1 (д)
|
15.04.2007
|
Георгий ЧЕЛИДЗЕ
|
Заря
|
Кривбасс
|
90+5’
|
2:1 (д)
|
03.03.2011
|
ЛУИС АДРИАНУ
|
Шахтер
|
Севастополь
|
90+5’
|
1:0 (г)
|
29.07.2017
|
Густаво БЛАНКО-ЛЕЩУК
|
Шахтер
|
Сталь Км
|
90+5’
|
2:1 (г)
|
16.03.2024
|
Джихад БИЗИМАНА
|
Кривбасс
|
Колос
|
90+5’
|
1:0 (д)
|
29.10.2004
|
Космин БЭРКЭУАН
|
Шахтер
|
Кривбасс
|
90+4’
|
2:1 (г)
|
08.08.2010
|
БАТИСТА
|
Карпаты
|
Арсенал
|
90+4’
|
2:1 (д)
|
19.09.2010
|
Огнен ВУКОЕВИЧ
|
Динамо
|
Заря
|
90+4’
|
2:1 (г)
|
17.04.2011
|
ФЕРНАНДИНЬЮ
|
Шахтер
|
Таврия
|
90+4’
|
2:1 (г)
|
17.09.2016
|
Джонатан МОЙЯ
|
Звезда
|
Днепр
|
90+4’
|
1:0 (г)
|
12.04.2023
|
Кевин КЕЛСИ
|
Шахтер
|
Львов
|
90+4’
|
2:1 (г)
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