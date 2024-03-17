Плюмен оформил премьерный гваделупский дубль в УПЛ
В чемпионатах Украины делали дубли игроки 10 стран Нового Света
В составе «Руха» героем матча против «Металлиста 1925» (4:1) стал 29-летний хавбек сборной Гваделупы Анже Плюмен, дважды поразивший ворота харьковчан. Он стал игроком 36-й страны дальнего зарубежья, в том числе 10-й – из Нового Света, чьи представители делали дубли в чемпионатах Украины.
К слову, в поединках с командами из Харькова открывали счет дуплетам футболисты еще двух государств. Это хорват Мирко Селак из запорожского «Металлурга» 31 июля 2005 года в домашнем матче с «Харьковом» (3:6) и костариканец Джон Руис из «Днепра» 16 апреля 2016-го также на своем поле во встрече с «Металлистом» (5:0).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Премьерные дубли представителей стран Нового Света в чемпионатах Украины
|
Страна
|
Дата
|
Игрок
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
Бразилия
|
21.05.1996
|
ЭМЕРСОН
|
Днепр
|
Карпаты
|
3:0 (д)
|
Перу
|
25.10.2004
|
Андрес МЕНДОСА
|
Металлург Д
|
Днепр
|
3:3 (г)
|
Антилы
|
11.08.2007
|
Сендлей БИТО
|
Арсенал
|
Закарпатье
|
7:0 (д)
|
Уругвай
|
15.03.2008
|
Альваро МЕЛЬО
|
Черноморец
|
Закарпатье
|
3:1 (д)
|
Боливия
|
01.11.2008
|
Марсело МОРЕНО
|
Шахтер
|
Заря
|
3:1 (д)
|
Аргентина
|
21.05.2011
|
Джонатан КРИСТАЛЬДО
|
Металлист
|
Оболонь (1992)
|
2:0 (г)
|
Коста-Рика
|
16.04.2016
|
Джон РУИС
|
Днепр
|
Металлист
|
5:0 (д)
|
Панама
|
20.10.2023
|
Эдуардо ГЕРРЕРО
|
Заря
|
Оболонь (2013)
|
4:2 (г)
|
Венесуэла
|
21.10.2023
|
Кевин КЕЛСИ
|
Шахтер
|
ЛНЗ
|
3:0 (д)
|
Гваделупа
|
16.03.2024
|
Анже ПЛЮМЕН
|
Рух
|
Металлист 1925
|
4:1 (г)
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