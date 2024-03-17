Плюмен оформил премьерный гваделупский дубль в УПЛ

В составе «Руха» героем матча против «Металлиста 1925» (4:1) стал 29-летний хавбек сборной Гваделупы Анже Плюмен, дважды поразивший ворота харьковчан. Он стал игроком 36-й страны дальнего зарубежья, в том числе 10-й – из Нового Света, чьи представители делали дубли в чемпионатах Украины.

К слову, в поединках с командами из Харькова открывали счет дуплетам футболисты еще двух государств. Это хорват Мирко Селак из запорожского «Металлурга» 31 июля 2005 года в домашнем матче с «Харьковом» (3:6) и костариканец Джон Руис из «Днепра» 16 апреля 2016-го также на своем поле во встрече с «Металлистом» (5:0).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Премьерные дубли представителей стран Нового Света в чемпионатах Украины