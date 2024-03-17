Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Плюмен оформил премьерный гваделупский дубль в УПЛ
Украина. Премьер лига
17 марта 2024, 00:51 | Обновлено 17 марта 2024, 01:17
54
0

Плюмен оформил премьерный гваделупский дубль в УПЛ

В чемпионатах Украины делали дубли игроки 10 стран Нового Света

17 марта 2024, 00:51 | Обновлено 17 марта 2024, 01:17
54
0
Плюмен оформил премьерный гваделупский дубль в УПЛ
ФК Рух. Анже Плюмен

В составе «Руха» героем матча против «Металлиста 1925» (4:1) стал 29-летний хавбек сборной Гваделупы Анже Плюмен, дважды поразивший ворота харьковчан. Он стал игроком 36-й страны дальнего зарубежья, в том числе 10-й – из Нового Света, чьи представители делали дубли в чемпионатах Украины.

К слову, в поединках с командами из Харькова открывали счет дуплетам футболисты еще двух государств. Это хорват Мирко Селак из запорожского «Металлурга» 31 июля 2005 года в домашнем матче с «Харьковом» (3:6) и костариканец Джон Руис из «Днепра» 16 апреля 2016-го также на своем поле во встрече с «Металлистом» (5:0).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Премьерные дубли представителей стран Нового Света в чемпионатах Украины

Страна

Дата

Игрок

Клуб

Соперник

Счет

Бразилия

21.05.1996

ЭМЕРСОН

Днепр

Карпаты

3:0 (д)

Перу

25.10.2004

Андрес МЕНДОСА

Металлург Д

Днепр

3:3 (г)

Антилы

11.08.2007

Сендлей БИТО

Арсенал

Закарпатье

7:0 (д)

Уругвай

15.03.2008

Альваро МЕЛЬО

Черноморец

Закарпатье

3:1 (д)

Боливия

01.11.2008

Марсело МОРЕНО

Шахтер

Заря

3:1 (д)

Аргентина

21.05.2011

Джонатан КРИСТАЛЬДО

Металлист

Оболонь (1992)

2:0 (г)

Коста-Рика

16.04.2016

Джон РУИС

Днепр

Металлист

5:0 (д)

Панама

20.10.2023

Эдуардо ГЕРРЕРО

Заря

Оболонь (2013)

4:2 (г)

Венесуэла

21.10.2023

Кевин КЕЛСИ

Шахтер

ЛНЗ

3:0 (д)

Гваделупа

16.03.2024

Анже ПЛЮМЕН

Рух

Металлист 1925

4:1 (г)

По теме:
Бизимана побил рекорд Кривбасса 16-летней давности
Денис ПИДГУРСКИЙ: «Металлист 1925 имеет очень хорошего тренера»
Денис ПИДГУРСКИЙ: «Рух качественно выполнил свою работу»
цифры и факты Рух Львов
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Доигрывала с травмой. Костюк разгромно уступила Свентек в Индиан-Уэллс
Теннис | 16 марта 2024, 02:20 37
Доигрывала с травмой. Костюк разгромно уступила Свентек в Индиан-Уэллс
Доигрывала с травмой. Костюк разгромно уступила Свентек в Индиан-Уэллс

Марта не сумела пройти первую ракетку мира в полуфинал супертурнира в США

Известна возможная причина, почему Вондроушова отказалась играть с Костюк
Теннис | 16 марта 2024, 07:31 0
Известна возможная причина, почему Вондроушова отказалась играть с Костюк
Известна возможная причина, почему Вондроушова отказалась играть с Костюк

Маркета сообщила о смерти дедушки

Европейский топ-клуб и команды АПЛ. Стало известно, кто хочет купить Лунина
Футбол | 16.03.2024, 07:02
Европейский топ-клуб и команды АПЛ. Стало известно, кто хочет купить Лунина
Европейский топ-клуб и команды АПЛ. Стало известно, кто хочет купить Лунина
Хетафе – Жирона – 1:0. Каталонцы снова проиграли на выезде. Видеообзор
Футбол | 16.03.2024, 23:18
Хетафе – Жирона – 1:0. Каталонцы снова проиграли на выезде. Видеообзор
Хетафе – Жирона – 1:0. Каталонцы снова проиграли на выезде. Видеообзор
Будет штраф? Тренер Полесья проигнорировал пресс-конференцию после игры
Футбол | 16.03.2024, 18:48
Будет штраф? Тренер Полесья проигнорировал пресс-конференцию после игры
Будет штраф? Тренер Полесья проигнорировал пресс-конференцию после игры
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сенсация в матче-триллере. Определена вторая финалистка в Индиан-Уэллс
Сенсация в матче-триллере. Определена вторая финалистка в Индиан-Уэллс
16.03.2024, 08:15 11
Теннис
Будет суперматч. Определены полуфиналисты Мастерса в Индиан-Уэллс
Будет суперматч. Определены полуфиналисты Мастерса в Индиан-Уэллс
15.03.2024, 06:05 1
Теннис
Лунин не будет играть? Анчелотти признался, когда вернется Куртуа
Лунин не будет играть? Анчелотти признался, когда вернется Куртуа
15.03.2024, 17:06 10
Футбол
В Манчестер Сити возмутились итогами жеребьевки ЛЧ: «Всегда одно и то же»
В Манчестер Сити возмутились итогами жеребьевки ЛЧ: «Всегда одно и то же»
15.03.2024, 15:12 6
Футбол
Путь в Афины. Состоялась жеребьевка четвертьфиналов Лиги конференций
Путь в Афины. Состоялась жеребьевка четвертьфиналов Лиги конференций
15.03.2024, 15:15 7
Футбол
Букмекеры назвали фаворита Лиги чемпионов после жеребьевки 1/4 финала
Букмекеры назвали фаворита Лиги чемпионов после жеребьевки 1/4 финала
15.03.2024, 19:45 5
Футбол
Триллер в Леверкузене. Байер совершил камбек в ШИКарном матче с Карабахом
Триллер в Леверкузене. Байер совершил камбек в ШИКарном матче с Карабахом
15.03.2024, 00:10 12
Футбол
ВИДЕО. Реакция Усика на быстрый нокдаун от Джошуа в поединке против Нганну
ВИДЕО. Реакция Усика на быстрый нокдаун от Джошуа в поединке против Нганну
16.03.2024, 08:42 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем