Снова не забил. Стала известна оценка Довбика за провальный матч с Хетафе
«Жирона» снова проиграла в Ла Лиге
В субботу, 16 марта, состоялся матч 29-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретились «Хетафе» и «Жирона».
Игра прошла на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес», который находится в Хетафе. Победу одержали хозяева со счетом 1:0.
Нападающий «Жироны» Артем Довбик, вышедший в стартовом составе и проведший полный матч, продолжил свою безголевую серию до 8 матчей. За свое сегодняшнее выступление Артем от статистического портала WhoScored получил оценку 6.5 баллов.
Виктор Цыганков не попал в заявку на этот матч из-за повреждения и уже прибыл в расположение сборной Украины.
Главным героем матча был признан полузащитник «Хетафе» Илайш Мориба, получивший самую высокую оценку от WhoScored – 7.5 баллов.
Оценки матча Хетафе – Жирона от WhoScored
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