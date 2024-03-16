Снова не забил. Стала известна оценка Довбика за провальный матч с Хетафе

В субботу, 16 марта, состоялся матч 29-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретились «Хетафе» и «Жирона».

Игра прошла на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес», который находится в Хетафе. Победу одержали хозяева со счетом 1:0.

Нападающий «Жироны» Артем Довбик, вышедший в стартовом составе и проведший полный матч, продолжил свою безголевую серию до 8 матчей. За свое сегодняшнее выступление Артем от статистического портала WhoScored получил оценку 6.5 баллов.

Виктор Цыганков не попал в заявку на этот матч из-за повреждения и уже прибыл в расположение сборной Украины.

Главным героем матча был признан полузащитник «Хетафе» Илайш Мориба, получивший самую высокую оценку от WhoScored – 7.5 баллов.

Оценки матча Хетафе – Жирона от WhoScored