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  4. Снова не забил. Стала известна оценка Довбика за провальный матч с Хетафе
Испания
16 марта 2024, 22:28 | Обновлено 16 марта 2024, 22:41
2023
1

Снова не забил. Стала известна оценка Довбика за провальный матч с Хетафе

«Жирона» снова проиграла в Ла Лиге

16 марта 2024, 22:28 | Обновлено 16 марта 2024, 22:41
2023
1
Снова не забил. Стала известна оценка Довбика за провальный матч с Хетафе
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В субботу, 16 марта, состоялся матч 29-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретились «Хетафе» и «Жирона».

Игра прошла на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес», который находится в Хетафе. Победу одержали хозяева со счетом 1:0.

Нападающий «Жироны» Артем Довбик, вышедший в стартовом составе и проведший полный матч, продолжил свою безголевую серию до 8 матчей. За свое сегодняшнее выступление Артем от статистического портала WhoScored получил оценку 6.5 баллов.

Виктор Цыганков не попал в заявку на этот матч из-за повреждения и уже прибыл в расположение сборной Украины.

Главным героем матча был признан полузащитник «Хетафе» Илайш Мориба, получивший самую высокую оценку от WhoScored – 7.5 баллов.

Оценки матча Хетафе – Жирона от WhoScored

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WhoScored Илайш Мориба Хетафе Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Артем Довбик лучший игрок оценки
Источник Sport.ua
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