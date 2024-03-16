Бавария заинтересована в покупке лидера Шахтера

Центральный полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков входит в сферу интересов гранда немецкого футбола мюнхенской «Баварии», сообщает FCBinside.com со ссылкой на CalcioMercato.

Впрочем, организация перехода Судакова будет непростой задачей для руководства «Баварии», так как клаусула в контракте хавбека с «горняками» составляет 150 миллионов евро.

Сообщается, что «Шахтер» в перспективе хотел бы получить за Судакова даже большую сумму, чем от трансфера Михаила Мудрика в «Челси», который обошелся лондонцам в 70 миллионов евро.

«Баварии» будет еще сложнее осуществить трансфер Судакова, учитывая заинтересованность в услугах хавбека со стороны ряда топ-клубов английской Премьер-лиги, для которых запрашиваемая «Шахтером» сумма является более посильной с точки зрения бюджета.

Ранее Судаков объяснил, почему решил подписать новый контракт с «Шахтером».