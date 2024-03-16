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Украина. Премьер лига
16 марта 2024, 21:16 |
2458
9

Бавария заинтересована в покупке лидера Шахтера

Немецкий клуб был бы не прочь подписать Георгия Судакова

16 марта 2024, 21:16 |
2458
9
Бавария заинтересована в покупке лидера Шахтера
shakhtar.com. Георгий Судаков

Центральный полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков входит в сферу интересов гранда немецкого футбола мюнхенской «Баварии», сообщает FCBinside.com со ссылкой на CalcioMercato.

Впрочем, организация перехода Судакова будет непростой задачей для руководства «Баварии», так как клаусула в контракте хавбека с «горняками» составляет 150 миллионов евро.

Сообщается, что «Шахтер» в перспективе хотел бы получить за Судакова даже большую сумму, чем от трансфера Михаила Мудрика в «Челси», который обошелся лондонцам в 70 миллионов евро.

«Баварии» будет еще сложнее осуществить трансфер Судакова, учитывая заинтересованность в услугах хавбека со стороны ряда топ-клубов английской Премьер-лиги, для которых запрашиваемая «Шахтером» сумма является более посильной с точки зрения бюджета.

Ранее Судаков объяснил, почему решил подписать новый контракт с «Шахтером».

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Источник FCBinside.com
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Умник
Споот.юа ну добавьте гифки, ну серьезные же статьи пишете. Надо же как то реагировать
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+5
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PUMA
А, вообще спорт ЮА должен сделать отдельный раздел анекдоты, и все эти трансферные байки про Судакова постить туда
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+2
avk2307
Переходимо на джерело і бачимо з 12 березня :
2 лайка
2 ржащих смайлика
2 здивованих 
1 обурений.
Які ще питання про цю новину? Хто це вигадав?
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+2
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Лига Конференций Без Динамо
Ахахаха, какая Бавария? Чемпионшип, серия Б, вторая бундеслига - вот его уровень
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+2
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😼
Завтра буде Реал, Ліверпуль вже був, здається МС теж був, майже вся Серія А була, хто там ще ? Баварія вже теж є.
Ставайте в чергу за Судаком
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+1
PUMA
Баварии» будет еще сложнее осуществить трансфер Судакова, учитывая заинтересованность в услугах хавбека со стороны ряда топ-клубов английской Премьер-лиги, для которых запрашиваемая «Шахтером» сумма является более посильной с точки зрения бюджета
Ответить
0
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