Бавария заинтересована в покупке лидера Шахтера
Немецкий клуб был бы не прочь подписать Георгия Судакова
Центральный полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков входит в сферу интересов гранда немецкого футбола мюнхенской «Баварии», сообщает FCBinside.com со ссылкой на CalcioMercato.
Впрочем, организация перехода Судакова будет непростой задачей для руководства «Баварии», так как клаусула в контракте хавбека с «горняками» составляет 150 миллионов евро.
Сообщается, что «Шахтер» в перспективе хотел бы получить за Судакова даже большую сумму, чем от трансфера Михаила Мудрика в «Челси», который обошелся лондонцам в 70 миллионов евро.
«Баварии» будет еще сложнее осуществить трансфер Судакова, учитывая заинтересованность в услугах хавбека со стороны ряда топ-клубов английской Премьер-лиги, для которых запрашиваемая «Шахтером» сумма является более посильной с точки зрения бюджета.
Ранее Судаков объяснил, почему решил подписать новый контракт с «Шахтером».
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Які ще питання про цю новину? Хто це вигадав?
Ставайте в чергу за Судаком