ВИДЕО. Судаков рассказал, почему решил продлить контракт с Шахтером

Лидер донецкого «Шахтера» Георгий Судаков признался, почему он решил продлить контракт с клубом.

«У нас была устная договоренность с директором. Думаю, директор также разговаривал с президентом насчет этого, что если будет хорошее предложение зимой, и меня не отпустят, то мне сделают новый контракт на улучшенных условиях.

Я имел контракт до лета 2028-го и продлил его на полгода, но уже на улучшенных условиях. Просто была ситуация, что люди начали задавать вопросы, зачем я продлил контракт, типа, я теряю свою карьеру. Но ведь они не знают этой ситуации.

Как по мне, я сделал неплохое подписание. Мне сделали лучшие условия, и я только рад остаться в клубе, подписать такой контракт», – сказал Судаков.