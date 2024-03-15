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  4. ВИДЕО. Судаков рассказал, почему решил продлить контракт с Шахтером
Украина. Премьер лига
15 марта 2024, 07:45 | Обновлено 15 марта 2024, 08:12
209
0

ВИДЕО. Судаков рассказал, почему решил продлить контракт с Шахтером

Футболист признался, что получил хорошее предложение от клуба

15 марта 2024, 07:45 | Обновлено 15 марта 2024, 08:12
209
0
ВИДЕО. Судаков рассказал, почему решил продлить контракт с Шахтером
ФК Шахтер Донецк. Георгий Судаков

Лидер донецкого «Шахтера» Георгий Судаков признался, почему он решил продлить контракт с клубом.

«У нас была устная договоренность с директором. Думаю, директор также разговаривал с президентом насчет этого, что если будет хорошее предложение зимой, и меня не отпустят, то мне сделают новый контракт на улучшенных условиях.

Я имел контракт до лета 2028-го и продлил его на полгода, но уже на улучшенных условиях. Просто была ситуация, что люди начали задавать вопросы, зачем я продлил контракт, типа, я теряю свою карьеру. Но ведь они не знают этой ситуации.

Как по мне, я сделал неплохое подписание. Мне сделали лучшие условия, и я только рад остаться в клубе, подписать такой контракт», – сказал Судаков.

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Георгий Судаков Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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