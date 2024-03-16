Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Лунин в конце матча с Осасуной пропустил гол между ног
Испания
16 марта 2024, 19:39 |
2984
2

ВИДЕО. Лунин в конце матча с Осасуной пропустил гол между ног

«Галакитокс» уверенно победили 4:2

16 марта 2024, 19:39 |
2984
2
ВИДЕО. Лунин в конце матча с Осасуной пропустил гол между ног
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В субботу, 16 марта, состоялся матч 29-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Осасуна» и «Реал».

Игра прошла на стадионе «Эстадио Эль Садар», который находится в Памплоне. Мадридцы победили со счётом 4:2.

На 90+4 минуте хозяева забили гол престижа. Андрей Лунин не смог спасти «Реал» после удара Икера Муньоса и пропустил мяч между ног.

Для украинского вратаря сегодняшняя игра стала одиннадцатой подряд в старте за «Реал». В этом сезоне Лунин пропустил 19 голов.

ВИДЕО. Лунин в конце матча с Осасуной пропустил между ног гол (плеер ожидается со временем)

По теме:
Анчелотти расхвалил Лунина после матча, в котором он пропустил дважды
У кого 8.9? Стала известна оценка Лунина за игру против Осасуны
Галактикос мчатся за чемпионством. Реал с Луниным одолел Осасуну
Мальорка Осасуна Гранада чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Осасуна - Реал видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, сколько заработала Костюк за выход в полуфинал Индиан-Уэллс
Теннис | 16 марта 2024, 11:25 2
Стало известно, сколько заработала Костюк за выход в полуфинал Индиан-Уэллс
Стало известно, сколько заработала Костюк за выход в полуфинал Индиан-Уэллс

Марта не сумела обыграть Игу Свентек в поединке за выход в финал

Никита ШЕВЧЕНКО: «Большинство футболистов в Украине – это терпилы»
Футбол | 16 марта 2024, 18:08 11
Никита ШЕВЧЕНКО: «Большинство футболистов в Украине – это терпилы»
Никита ШЕВЧЕНКО: «Большинство футболистов в Украине – это терпилы»

Вратарь «Александрии» вспомнил, как 7 месяцев бесплатно играл за «Зарю»

Сенсация в матче-триллере. Определена вторая финалистка в Индиан-Уэллс
Теннис | 16.03.2024, 08:15
Сенсация в матче-триллере. Определена вторая финалистка в Индиан-Уэллс
Сенсация в матче-триллере. Определена вторая финалистка в Индиан-Уэллс
ВИДЕО. Реакция Усика на быстрый нокдаун от Джошуа в поединке против Нганну
Бокс | 16.03.2024, 08:42
ВИДЕО. Реакция Усика на быстрый нокдаун от Джошуа в поединке против Нганну
ВИДЕО. Реакция Усика на быстрый нокдаун от Джошуа в поединке против Нганну
Гол на 90+5 минуте. Кривбасс дожал Колос в напряженной концовке
Футбол | 16.03.2024, 20:04
Гол на 90+5 минуте. Кривбасс дожал Колос в напряженной концовке
Гол на 90+5 минуте. Кривбасс дожал Колос в напряженной концовке
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Вячеслав
Скорее бы уже Куртуа вышел! Вся эта хрень с лыней уже тошнит,  задолбали его тыкать во все новости и рейтинги, как будто он на первых ролях в команде!
Ответить
-4
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Сборная Украины прибыла в Испанию. Там ее встретил Зинченко
ФОТО. Сборная Украины прибыла в Испанию. Там ее встретил Зинченко
14.03.2024, 22:35 15
Футбол
Настоящий фараон. Мохамед Салах установил бомбардирский рекорд Ливерпуля
Настоящий фараон. Мохамед Салах установил бомбардирский рекорд Ливерпуля
15.03.2024, 02:06 3
Футбол
В Манчестер Сити возмутились итогами жеребьевки ЛЧ: «Всегда одно и то же»
В Манчестер Сити возмутились итогами жеребьевки ЛЧ: «Всегда одно и то же»
15.03.2024, 15:12 6
Футбол
Будет суперматч. Определены полуфиналисты Мастерса в Индиан-Уэллс
Будет суперматч. Определены полуфиналисты Мастерса в Индиан-Уэллс
15.03.2024, 06:05 1
Теннис
Букмекеры назвали фаворита Лиги чемпионов после жеребьевки 1/4 финала
Букмекеры назвали фаворита Лиги чемпионов после жеребьевки 1/4 финала
15.03.2024, 19:45 5
Футбол
Наставник Эвертона перед всей командой ударил одноклубника Миколенко
Наставник Эвертона перед всей командой ударил одноклубника Миколенко
16.03.2024, 12:24 5
Футбол
Доигрывала с травмой. Костюк разгромно уступила Свентек в Индиан-Уэллс
Доигрывала с травмой. Костюк разгромно уступила Свентек в Индиан-Уэллс
16.03.2024, 02:20 36
Теннис
Большие сражения грандов. Итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов
Большие сражения грандов. Итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов
15.03.2024, 13:15 77
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем