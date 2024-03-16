ВИДЕО. Лунин в конце матча с Осасуной пропустил гол между ног

В субботу, 16 марта, состоялся матч 29-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Осасуна» и «Реал».

Игра прошла на стадионе «Эстадио Эль Садар», который находится в Памплоне. Мадридцы победили со счётом 4:2.

На 90+4 минуте хозяева забили гол престижа. Андрей Лунин не смог спасти «Реал» после удара Икера Муньоса и пропустил мяч между ног.

Для украинского вратаря сегодняшняя игра стала одиннадцатой подряд в старте за «Реал». В этом сезоне Лунин пропустил 19 голов.

ВИДЕО. Лунин в конце матча с Осасуной пропустил между ног гол (плеер ожидается со временем)