Украина. Премьер лига16 марта 2024, 18:15 | Обновлено 16 марта 2024, 18:19
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Верес
В Одессе на стадионе «Черноморец» состоится поединок 21-го тура украинской Премьер-лиги
16 марта 2024, 18:15 | Обновлено 16 марта 2024, 18:19
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В воскресенье, 17 марта, пройдет матч 21-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Черноморец» и «Верес».
Поединок состоится в Одессе на стадионе «Черноморец» и судить его будет арбитр из Ивано-Франковска Анастасия Романюк. Начало матча в 13.00.
«Черноморец» – «Верес». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины
Игру в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале UPL.TV.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Черноморец» – «Верес» за которой следите в украинской версии сайта.
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