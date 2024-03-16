В воскресенье, 17 марта, пройдет матч 21-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Черноморец» и «Верес».

Поединок состоится в Одессе на стадионе «Черноморец» и судить его будет арбитр из Ивано-Франковска Анастасия Романюк. Начало матча в 13.00.

«Черноморец» – «Верес». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале UPL.TV.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Черноморец» – «Верес» за которой следите в украинской версии сайта.