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Украина. Премьер лига
16 марта 2024, 18:15 | Обновлено 16 марта 2024, 18:19
179
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Верес

В Одессе на стадионе «Черноморец» состоится поединок 21-го тура украинской Премьер-лиги

16 марта 2024, 18:15 | Обновлено 16 марта 2024, 18:19
179
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Верес
УПЛ

В воскресенье, 17 марта, пройдет матч 21-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Черноморец» и «Верес».

Поединок состоится в Одессе на стадионе «Черноморец» и судить его будет арбитр из Ивано-Франковска Анастасия Романюк. Начало матча в 13.00.

«Черноморец» – «Верес». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале UPL.TV.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Черноморец» – «Верес» за которой следите в украинской версии сайта.

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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