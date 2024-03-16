Серия А. Мальдини-младший принес Монце победу над Кальяри

Состоялись еще два матча в рамках 29-го тура итальянской Серии А. Сын Паоло Мальдини, Даниэль, принес «Монце» минимальную победу над «Кальяри». «Торино» на выезде уверенно обыграл «Удинезе».

Серия А. 29-й тур

Монца – Кальяри – 1:0

Гол: Мальдини 42

Удинезе – Торино – 0:2

Голы: Сапата 10, Влашич 53

Вчера «Болонья» на последних минутах вырвала победу над «Эмполи» Виктора Коваленко.