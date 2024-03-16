Италия16 марта 2024, 18:04 |
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Серия А. Мальдини-младший принес Монце победу над Кальяри
«Торино» на выезде обыграл «Удинезе»
16 марта 2024, 18:04 |
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Состоялись еще два матча в рамках 29-го тура итальянской Серии А. Сын Паоло Мальдини, Даниэль, принес «Монце» минимальную победу над «Кальяри». «Торино» на выезде уверенно обыграл «Удинезе».
Серия А. 29-й тур
Монца – Кальяри – 1:0
Гол: Мальдини 42
Удинезе – Торино – 0:2
Голы: Сапата 10, Влашич 53
Вчера «Болонья» на последних минутах вырвала победу над «Эмполи» Виктора Коваленко.
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