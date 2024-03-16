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Чемпионат Италии
Монца
16.03.2024 16:00 – FT 1 : 0
Кальяри
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Италия
16 марта 2024, 18:04 |
169
0

Серия А. Мальдини-младший принес Монце победу над Кальяри

«Торино» на выезде обыграл «Удинезе»

16 марта 2024, 18:04 |
169
0
Серия А. Мальдини-младший принес Монце победу над Кальяри
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись еще два матча в рамках 29-го тура итальянской Серии А. Сын Паоло Мальдини, Даниэль, принес «Монце» минимальную победу над «Кальяри». «Торино» на выезде уверенно обыграл «Удинезе».

Серия А. 29-й тур

Монца – Кальяри – 1:0
Гол: Мальдини 42

Удинезе – Торино – 0:2
Голы: Сапата 10, Влашич 53

Вчера «Болонья» на последних минутах вырвала победу над «Эмполи» Виктора Коваленко.

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Серия A чемпионат Италии по футболу Монца Кальяри Удинезе Торино
Источник Sport.ua
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